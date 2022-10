Canta Conmigo Ahora: Miguel Ángel Roda se hizo el galán y las mujeres lo “cancelaron”

Canta Conmigo Ahora: Miguel Angel Roda volvió a sacar chapa de galán y las mujeres lo "cancelaron" (Video: El Trece)

La semana pasada en Canta Conmigo Ahora (El Trece) Miguel Ángel Roda se reveló como un galán y rompecorazones entre varias mujeres del certamen que conduce Marcelo Tinelli, tanto en participantes como integrantes del jurado. Así, terminó su performance romántica dedicándole una canción a Anita Co y sellando todo con un beso ante la ovación de todos en el estudio, salvo Alma Viva y Ailén Peralta, quienes habían sido seducidas previamente por el cantante.

Este lunes, después de que Peralta hiciera su participación con “Let’s get loud” (Jennifer Lopez) y obtuviera un total de 91 puntos, Tinelli quiso saber si Roda le escribió durante el fin de semana. “¿Entró en tu teléfono algún mensaje del galán del certamen? Porque esto va a significar como va a continuar él y sus tangentes”, planteó el conductor. “Con todo lo que hizo, no creo que pueda continuar mucho”, cerró ella, aunque admitió que Miguel Ángel la contactó.

“¿Y qué te dijo?”, indagó Tinelli. “’Lo potra que sos’”, reprodujo ella y generó un ruidoso suspiro a su alrededor. En plan investigador, Marcelo continuó preguntando y quiso saber si Anita Co también había sido contactada por el cantante. Ante su respuesta afirmativa, contó cómo fue el diálogo. “Pensamos en vernos, pero me arrepentí. No se concretó el encuentro. Me da miedo esta situación, Marcelo, no quiero sufrir”, explicó la jurado.

Miguel Ángel Roda, el "Tirri del tango", tal como lo definió Marcelo Tinelli por su perfil de seductor incansable (Fotos: RS Fotos)

“¿Usted es un encarador serial?”, se dirigió Tinelli al galán. “Yo no estoy diciendo ninguna mentira, ella es una diosa, una potra de verdad”, respondió Roda. “Pero usted iba a salir con Anita...”, lo picó el conductor. “Sí, pero no me contestó los últimos mensajes que le mandé”, se justificó el tanguero. “Para mí que copia y pega mensajes, eh”, atacó Ailén y muchas mujeres en el estudio la aplaudieron. “Conmigo no salió, estuvo a punto de proponerme casamiento y después le dedicó un tema a ella...”, agregó la participante.

Ese fue el pie para que Tinelli le preguntara a Alma Viva, también en el jurado y primera víctima del desengaño de Roda, qué pensaba de toda esta situación. “Estoy hecha percha...”, dijo con la voz quebrada. “Me vio afuera y me dijo: ‘Alma, cuando se encienden las cámaras me odiás’”, contó. Y después se dirigió directamente a Miguel Ángel: “¡Sinverguenza! ¡Fiestero! ¡Atorrante de porquería! Es una rata”. “Usted es el ‘Tirri del tango’, tremendo”, volvió a definirlo el conductor, comparándolo con su primo.

Luego fue el turno de cantar y Miguel Ángel se despachó con una versión de “Ha vuelto el matador” (Cacho Castaña), en una performance que incluyó juegos de seducción con las bailarinas del programa, situación que reforzó la indignación de muchas mujeres presentes en el estudio. “Hacían caras mientras cantabas. Cuando cantaste la parte de ‘ha vuelto el matador’ y la miraste a Anita, ella te hizo ‘montoncito’. Para mí lo quieren cagar a trompadas todas, hacen fila para boxearte”, analizó Tinelli. “Perdón, yo no le mentí a nadie. Y si a alguien le mentí, que levante la mano ahora”, desafió Roda.

La performance de Miguel Ángel Roda en Canta Conmigo Ahora incluyó un juego de seducción con las bailarinas, lo que indignó a muchas de las mujeres en el estudio

Anita Co decidió pararse y aprobar su participación. “Yo lo voté porque tiene mucho escenario pero estoy un poco confundida. Necesitaría si me pueden acercar una copa de vino para ver si puedo asumir lo que acabo de ver. Yo quisiera saber Roda si la producción o los coaches haga este juego con cada bailarina o fue una impronta suya...”, le planteó. “Creo que la canción ameritaba la cuestión de jugar con las chicas, que son todas unas diosas”, justificó él.

Y ella contraatacó. “¿Le puedo preguntar algo del orden personal? Ante todas las aparición de diferentes mujeres de todo tipo, color y forma... falta que Feudale muestre un mensaje suyo. ¿Tiene algo para decir al respecto o prefiere callar?”, le disparó Anita. “Yo creo que la canción fue muy bonita en cuanto al juego, a presentar una cuestión, algo más movido para que disfruten un poquito...”, dijo Miguel, tirándola afuera. “Le acabo de preguntar algo personal, no de la canción. Si tiene algo para decir algo ante tanta mujer que se está presentando con documentación”, insistió ella, pero él se quedó sin palabras, apenas atinó a sonreír.

Ante la situación, Tinelli lo sacó de tema e inmediatamente pidió ver el puntaje alcanzado: fueron 46 puntos, muy poco para quedarse con un lugar en el podio. “A lucharla, eh. Todavía hay una posibilidad”, lo despidió el conductor.

