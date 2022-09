La nueva eliminada de ¿Quién es la Máscara? se mostró desolada: “Lloré y todo”

Charlotte Caniggia fue la nueva eliminada de ¿Quién es la Máscara?

Charlotte Caniggia resultó ser la nueva famosa eliminada de ¿Quién es la Máscara?, el big show de Telefe que todas las noches tiene en vilo a la audiencia para develar quiénes son las figuras que se esconden debajo de esos majestuosos disfraces.

En esta ocasión, la mediática había entonado “Toxic”, uno de los grandes hits de Britney Spears pero, pese a su gran interpretación, no pudo conquistar ni al público ni a los investigadores y resultó ser la menos votada. Por ese motivo, tuvo que revelar su identidad.

“¡Lo hiciste genial, divino!”, la felicitó Natalia Oreiro minutos después de descubrir su rostro, que estaba bajo el traje de Luna. A lo que la hermana de Alex Caniggia apuntó, un tanto desilusionada: “Gracias, quería seguir, pero bueno, ya está”. Y agregó: “No le conté a nadie, estoy un poco triste. Lloré y todo, pero bueno...”. Entonces, para consolarla, la conductora expresó: “Está sucediendo que muy buenos se están yendo y eso tiene que ver con que el público tiene tanta intriga de sus personajes favoritos que quieren saber quién se esconde”. Sin embargo, Charlotte se quejó: “¡¿Por qué me eligieron a mí?!”. “Les debés haber gustado mucho”, sostuvo la anfitriona. En tanto, Wanda Nara también acotó: “Además, que te reconozcamos la voz significa que te tenemos súper presente, porque yo te escuché y dije ´sos vos´, y lo mismo decían en Twitter”.

Es que la empresaria, junto con Karina La Princesita, habían vaticinado que era la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis la que estaba bajo ese disfraz, mientras que Roberto Moldavsky había arriesgado que era Flor Vigna y Lizy Tagliani había asegurado que era Luli Fernández. Un rato antes, la propia Charlotte, todavía bajo el disfraz, había dado algunas pistas: “Terminemos con las habladurías sobre mi personalidad, no cabe duda que soy una mujer glamorosa y refinada. Los fines de semana, cuando salgo de paseo, me gusta pararme frente a los kioscos y mirar tapas de revistas”.

Natalia Oreiro se sorprendió al descubrir a Charlotte Caniggia bajo el disfraz de Luna

“Me re gustó, lo pasé muy bien, estuvo increíble, pero ya está. Tenía ganas de decir: ´¡Soy yo!, ¡Soy yo!’”, cerró Charlotte entre risas. Y, acto seguido, se despidió cantando el tema que había entonado en esta última gala.

El último jueves la figura que había sorprendido como la revelación del ciclo había sido Cristina Pérez, que se encontraba debajo del disfraz del personaje llamado Orquidea. La periodista y conductora de Telefe Noticias había cantado “What a feeling”, el tema de Irene Cara perteneciente a la banda sonora de la película Flashdance (1983), y no pudo continuar en el reality debido a que, al ser un personaje nuevo, sería automáticamente eliminado si algún investigador tenía un acierto con respecto a su identidad. Wanda Nara y Karina también fueron las que acertaron con Cristina, quien en las pistas había indicado que “ama las empanadas tucumanas” (su provincia natal) y que “es hincha de un club de fútbol campeón del mundo” (Vélez Sarsfield).

“Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Me parecía un juego, pero cuando estás acá adentro casi que no podés manejarte, no tenés noción porque no ves todo”, declaró Pérez al sacarse la máscara. Y cerró, a modo de broma: “Rodolfo (Barili) se va a desmayar”.

