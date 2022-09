El Polaco compartió una sorpresiva foto tras confirmar su separación: la respuesta de Barby Silenzi

El Polaco y Barby Silenzi se vieron envueltos en rumores de crisis los últimos días

El Polaco y Barby Silenzi conforman una de las parejas de famosos que más idas y vueltas tuvieron en su relación. Desde que se conocieron hace ya varios años en el Bailando, fueron muchas las crisis y polémicas peleas que atravesaron, al igual que sus correspondientes reconciliaciones. Sin embargo, en el último conflicto entre ellos todo parecía indicar que no había vuelta atrás y se vislumbraba un punto final.

El eje del problema había comenzado cuando el cantante estuvo invitado al programa de Juana Viale y, allí, Carolina Pampita Ardohain lo sorprendió con una pregunta: “¿Barby es el amor de tu vida?”. Algo descolocado, el músico ensayó una respuesta para salir del paso: “Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento”. Días después, la bailarina le concedió una nota a LAM, donde afirmó: “Me dijo que se puso nervioso. Yo me puse a llorar, ya está, lo dije. Él después me consoló y me pidió perdón”.

En tanto, este fin de semana el intérprete de “Deja de llorar” brindó un show en Chaco, donde mientras hablaba con la prensa alguien registró un vivo de Instagram en el que se lo ve coqueteando con sus fans. ”Gracias por el piropo”, dijo antes de lanzar la frase de la discordia. “Guarda que estoy soltero, ojo. Se van a armar unos quilombos ahí”, se le escucha decir claramente. Y aunque le advierten que está saliendo en directo, no rectifica su afirmación.

Lo cierto es que, tras el revuelo que generaron estas declaraciones, este domingo por la tarde el artista decidió utilizar sus redes para publicar una sorpresiva foto, que echa por tierra todas las versiones de ruptura. “Reina mía, te amo”, escribió junto a una foto en la que se los ve abrazados en una playa, postal que seguramente es de las últimas vacaciones que disfrutaron en Jamaica.

La story que publicó El Polaco para aclarar los rumores de separación con Barby Silenzi

Por si este gesto fuera poco, horas más tarde Silenzi estuvo como invitada a La noche del domingo, donde aclaró cómo está la situación con el padre de su hija Abril. “¿Ustedes todavía no lo conocen cómo es? Es muy gracioso, hace chistes todo el tiempo”, comenzó expresando ante la consulta de Fernanda Iglesias, que también estaba presente en el ciclo que conduce Mariano Iúdica en América. Y agregó: “Yo lo conozco, ese chiste no me molestó nada. Él se tuvo que tomar el trabajo de poner una foto y aclarar porque hicieron un quilombo bárbaro”.

Barby Silenzi desmintió estar separada de El Polaco (Video: "La noche del domingo", América)

Sin embargo, admitió que sí se sintió molesta cuando lo escuchó a su pareja hablar en la mesa de Juana: “Ahí no me gustó nada. Le faltó la última parte como dijo Pampita. Yo quería que no se quede mudo, que diga cualquier cosa. No sé si el amor de su vida, pero algo más romántico, pero él no es así”. Entonces, el conductor le preguntó a ella si el Polaco era el amor de su vida y, filosa, Barby apuntó: “No lo sé. Le devuelvo un poco el juego”.

Por último, revivió el momento cuando vio sus declaraciones en el programa de ElTrece: “Le dije: ´¿Qué? ¿Cómo te atragantaste?´. Y me dijo: ‘Me puse nervioso, no sabía que contestar´. Siempre trata de quedar bien con todas, me tiene las bolas llenas. Mi amor, basta, la única soy yo, las demás chau”. Y cerró: “Yo tuve muchos amores de mi vida, espero que él sea el último, quiero irme con él viejitos a la tumba, quiero tener el varoncito, todo”.

