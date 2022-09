¿Quién es la Máscara?: con un imponente disfraz dejó sin palabras a Natalia Oreiro al revelar su identidad

La nueva eliminada de ¿Quien es la Mascara?

Cristina Pérez fue la nueva revelación de ¿Quién es la Máscara? cuando desenmascararon a Orquídea, el nuevo personaje que hizo su debut y despedida en la emisión del jueves 22 de septiembre.

La periodista y conductora de Telefe Noticias había cantado What a feeling, el tema de Irene Cara perteneciente a la banda sonora de la película Flashdance (1983), y no pudo continuar en el big show debido a que, al ser un personaje nuevo, sería automáticamente eliminado si algún investigador tenía un acierto con respecto a su identidad.

Wanda Nara y Karina fueron las que acertaron con Cristina, quien en las pistas indicó que “ama las empanadas tucumanas” (su provincia natal) y que “es hincha de un club de fútbol campeón del mundo” (Vélez Sarsfield).

“Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Me parecía un juego, pero cuando estás acá adentro casi que no podés manejarte, no tenés noción porque no ves todo”, declaró la conductora del noticiero nocturno de Telefe al sacarse la máscara.

Debido a que el público presente en el estudio había sugerido que debajo de Orquídea podía estar Eleonora Cassano, la periodista bromeó con su desempeño como bailarina. “‘A Eleonora Cassano le debe estar dando un síncope’, pensé”, aseguró Cris entre risas.

La periodista se mostró encantada por haber cantado el tema de Flashdance. “Yo crecí en los ochenta, ¿quién no quiso hacer esto? Pensé en que si iba a hacerlo, tenía que hacerlo con algo que me represente”, sostuvo la participante eliminada.

“Me hubiese encantado que continuara”, indicó Natalia Oreiro, que luego bromeó con una variación de la frase final de Telefe Noticias: “Estas son las máscaras y se las hemos mostrado”.

“Rodolfo (Barili) se va a desmayar”, bromeó Cristina en el detrás de escena sobre el momento el que su compañero de noticiero se entere de su participación en ¿Quién es la Máscara?

Recordemos que el miércoles, una nueva celebridad había sido descubierta y eliminada. Fue Marcela Morelo, quien cantó ocultándose dentro del disfraz de Sombra, el cisne negro. Los investigadores -Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita- no consiguieron acertar y ni siquiera sospecharon quién era.

Tanto entre los investigadores como en las redes sociales , para la celebridad oculta tras el personaje del cisne, el nombre que sonaba fuerte era el de Lali Espósito. Y, sin embargo, no era.

“Me encantó cuando me contaron cómo era el juego. Sólo le conté a mi marido, porque le tenía que explicar que me iba tres o cuatro horas”, comentó Marcela Morelo respecto del secreto en cuanto a su participación en el programa. Y antes de irse, agradeció el buen trato que recibió “detrás de escena”.

El show propone un impresionante despliegue artístico, elevando la apuesta de lo visual y combinando el formato de talentos con una cuota de misterio, para que también los espectadores desde sus casas hagan sus apuestas. El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un concurso de canto de Corea del Sur que se estrenó por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC. Es la primera edición del formato en Argentina, que ya fue emitido con éxito en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y distintos países de todo el mundo.

