El Polaco confirmó su separación de Barby Silenzi: “Ojo que estoy soltero”

El Polaco confirmó su separación de Barby Silenzi (Instagram)

La vida amorosa de El Polaco y Barby Silenzi otra vez es noticia. En los últimos meses, los padres de Abril habían conseguido cierta estabilidad, con vacaciones incluidas, en su siempre sinuosa relación. Sin embargo, en los últimos días otra vez volvió a reinar la incertidumbre, y según una de las partes parece haber llegado a su fin.

Este capítulo de la historia se remonta al domingo pasado, y se originó en la mesa de Juana Viale. En el marco de una charla distendida, a tono con el regreso de la conductora a la televisión, se vivió un momento incómodo originado en la pregunta de Carolina Pampita Ardohain, una de las invitadas: ¿Barby es el amor de tu vida?”. Algo descolocado, el músico ensayó una respuesta para salir del paso “Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento”.

Algunos días más tarde Barby Silenzi habló al respecto y reconoció que se angustió al ver que su pareja no la pudo definir como “el amor de su vida”. “Él titubeó e hizo un quilombo bárbaro. Dijo que tuvo muchos amores, y yo me los sé de memoria porque lo estábamos viendo juntos. Además, dijo que los amores de su vida eran sus hijas, 100%”, sostuvo la bailarina en un diálogo con LAM. “Me dijo que se puso nervioso”, explicó. Y luego confesó: “Yo me puse a llorar, ya está, lo dije. Él después me consoló y me pidió perdón”.

La evasiva respuesta de El Polaco sobre quién es el amor de su vida (Almorzando con Juana. El Trece)

Así llegaron las cosas hasta el fin de semana, cuando el cantante se presentó en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Mientras se prestaba al diálogo con la prensa, alguien registró un vivo de Instagram que replicó la panelista Estefi Berardi en el que se lo ve coquetando con sus fans. Gracias por el piropo”, dijo antes de lanzar la frase de la discordia ““Guarda que estoy soltero, ojo. Se van a armar unos quilombos ahí”, se le escucha decir claramente. Y aunque le advierten que está saliendo en vivo, no rectifica su afirmación.

En mayo pasado, Silenzi había contado que estaba distanciada del Polaco, pero con el paso de las semanas, dejaron atrás sus diferencias y se reconciliaron, apostando una vez más a la familia ensamblada que formaron. “Así es, estamos muy bien por suerte. Estamos reconciliados, re contentos”, manifestó en una entrevista con Intrusos en aquel momento. Y aclaró el motivo por el que dejaron de publicar contenido juntos: “No subimos fotos en las redes porque estamos más tranqui, queremos un perfil más bajo. Volvimos, pero preferí reservarlo porque hay mucha envidia dando vuelta entonces quizás era mejor guardárnoslo”.

La confesión de Barby Silenzi sobre los dichos de El Polaco en lo de Juana Viale (LAM. América)

Sin embargo, estas declaraciones del músico parecen haber puesto las cosas otra vez en un impasse. Según las declaraciones de Barby, lo que pasó en la mesa de Juana había quedado resuelto. “Sí, me dijo que era ‘uno’ de los amores de su vida. Él me lo dice todo el tiempo en general: ‘Sos el amor de mi vida’. Pero ahí se atragantó, no sé qué le pasó. No le salió”, se lamentó. Pero aseguró que considera que cuando le abre su corazón sobre los sentimientos es “alguien muy sincero”.

La foto que subió Barby Silenzi en medio de los rumores de separación con El Polaco (Instagram)

La bailarina no hizo referencias abiertas a este nuevo episodio. Sin embargo, y luego de pasar una noche de boliche con amigos, el sábado a la tarde subió a su cuenta secundaria de Instagram una foto con un mensaje abierto a diferentes interpretaciones: “Viva la vida”.

