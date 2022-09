Flavio Mendoza contó que tuvo encuentros íntimos con cuatro futbolistas

Flavio Mendoza contó en Almorzando con Juana Viale que salió con futbolistas (ElTrece)

En la actualidad, Flavio Mendoza está felizmente en pareja con Waldo Gómez, un joven entrerriano de 22 años con el que empezó a salir hace un año y medio y quien desde hace tiempo convive con él y con su hijo, Dionisio. Sin embargo, invitado a la mesa de Almorzando con Juana Viale, el creador de Stravaganza y El Circo del Ánima no dudó en contar que en el pasado había tenido relaciones sentimentales con varios jugadores de fútbol.

Mientras conversaba con Leonardo Ponzio y Benjamín Vicuña bromeaba diciendo que tendría que haber sido futbolista, la nieta de Mirtha Legrand decidió preguntarle a Guadalupe Vázquez si había salido con algún jugador. “Una vez, pero no voy a decir el nombre”, fue la escueta respuesta de la periodista. Pero esto dio lugar a que el coreógrafo contara su historia.

“Yo también salí con futbolistas, con cuatro. Nunca voy a decir los nombres, los voy a llevar a la tumba...”, comenzó diciendo Flavio. Y, a modo de broma teniendo en cuenta que había un ex integrante del equipo millonario en la mesa, agregó: “No quiero decir que era de River...”.

Lo cierto es que, al tiempo que el galán chileno lo felicitaba por su facilidad para sacar titulares, el coreógrafo reiteró: “Salí con cuatro”. “¿Salir, salir?”, le preguntó Juana para saber qué tan oficiales habían sido esas relaciones. Y él respondió: “No, tener un touch and go. ¡Ojalá hubiera salido! Lo nuestro fue en el campo...”.

Luego, Mendoza se refirió a la homofobia que existe entre los jugadores. “Viste que en el fútbol está esa cosa machista...¡Y sabés cuántos gay hay! ¡Hay muchísimos!”, comenzó diciendo. Y, un poco más serio, explicó: “Los compañeros de esa persona gay, lo cuidan. Yo sé que los cuidan, porque hay un entorno tan machista. Entonces, cuando en un equipo hay una persona gay lo cuidan por esa cosa del machismo que es terrible”.

Flavio Mendoza junto a su novio Waldo y su hijo Dionisio (Instagram)

Hace poco, el coreógrafo sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes un video de su hijo de 4 años haciendo acrobacia sobre el agua. “Él es todo lo que está bien. Mi chancho, mi chino, mi amor. No dejo de sorprenderme a cada momento todo el amor y emoción que me causa verlo crecer así, simple, amoroso, travieso, pero sobre todo verlo crecer feliz. Acompañándome en esta gira de @stravaganza10. Solo puedo decir que soy un hombre afortunado. Gracias Dios y universo por tanto”, escribió en su cuenta de Instagram junto a reel que dejó a todos atónitos.

En el video, se puede ver al niño zambulléndose feliz en una piscina y luego haciendo piruetas aéreas colgado de cintas junto a su padre y a la bailarina Gisela Bernal. De fondo, la música con la que Mendoza abre el mítico espectáculo con el que se encuentra recorriendo el país en su décimo aniversario, demuestra que su heredero está dispuesto a tomar la posta de la familia circense de Flavio.

Hace unos meses, en tanto, Flavio había contado cuál había sido su respuesta cuando su hijo, que nació mediante el método de subrogación de vientre, le consultó sobre su origen. “Yo le expliqué, pero no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”, reveló en diálogo con Intrusos, por América.

Y luego se explayó sobre su respuesta: “Le dije: ‘No tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás...Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo: ‘Ah, como la tía Patri’. Porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás”.

