Ailén Bechara probó un remedio casero y tuvo un mal resultado

Ailén Bechera probó un remedio casero y tuvo un mal resultado

Ailén Bechara suele compartir con sus cientos de seguidores de Instagram imágenes y videos de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, la modelo mostró que le quedó una enorme mancha azul en el cuello, tras probar un remedio casero que le recomendaron para recuperarse de un cuadro de anginas.

“Se me destiñó el tattoo”, dijo la influencer en tono de broma al mostrar la mancha en su cuello. Cuando sus seguidores le consultaron qué le había pasado, ella respondió: “Me están diciendo que, por favor, explique qué me pasó. Es verdad, no di ninguna explicación y acá va: me agarró una angina, un dolor de garganta increíble y receta de mi abuela, pañuelo embadurnado en alcohol, te lo ponés y santo remedio. Toda la vida lo hice”.

Ailén Bechara

Luego, continuó: “Cuestión, agarré un pañuelo azul que había en Cañuelas por ahí tirado, me lo puse y genial. Se me tiñeron un poco las manos, pero agua y jabón, salía todo”. Además, explicó: “Esto lo hice muchas veces todo el fin de y cuestión que ahora no me sale todo lo teñido que tengo el cuello y el tattoo. Tengo hasta mechones en el pelo de color azul”.

“Estoy toda azul, voy mejorando pero no sale con nada. Con agua y jabón pero ya me bañé mil veces y no sale”, manifestó la mamá de Francisco. Más tarde, aprovechó para contarles a sus seguidores que había podido solucionar el problema: “¡¡Gracias a la inmensa cantidad de mensajes que mandaron!!, ¡con todo lo que me dijeron que pruebe sacármelo, ya probé!”.

El mensaje de Ailén Bechara

Por otra parte, Ailén había compartido en sus redes durante la pandemia algunas postales de sus días en la casa de campo. Y en este tiempo libre, aseguró que se dio cuenta de la importancia de sentirse saludable, lejos de las presiones por tener un cuerpo perfecto para cumplir con los estándares de belleza.

La ex participante del Bailando había publicado imágenes sin retoques ni photoshop, con el objetivo de mostrarse al natural, sin miedo a que la critiquen. De esta manera, la joven buscaba concientizar a sus cientos de seguidores a aceptarse como es uno mismo, con curvas reales, teniendo en cuenta de que muchas mujeres sufren o se enferman por conseguir un cuerpo perfecto.

“Está bien querer sentirse bien. Querer estar mejor. Querer empezar a mimarse y cuidarse. No es a todo o nada. Es comer saludable, pero COMER, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos MEJOR”, comenzó Ailén en el posteo que realizó en Instagram junto a unas fotografías en la que aparecía sin maquillaje, mostrando su figura en ropa interior en la intimidad de su hogar.

“Esta cuarentena me llevó por todos los estadíos. Llegó un momento en que me sentía incómoda en mi propio cuerpo. Y yo sé, cuál es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida más saludable y entrenar todos los días (cosa que amo)”, se sinceró la popular modelo en cuanto a la importancia de tener hábitos saludables en la vida cotidiana en este contexto complicado en el que es muy fácil caer en la tentación de comer de más o tener una vida muy sedentaria, que suele traer problemas de salud y consecuencias negativas.

Además, aprovechó para dejar en claro que no se puede estar saludable de la noche a la mañana, como suelen promocionar algunas marcas o productos que utilizan diferentes estrategias de marketing. “No hay fórmulas mágicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La única fórmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad física. ¡¡¡¡Y no es solo por estética es por SALUD!!!!”, finalizó Ailén.

