La reflexión de Ailén Bechara sobre la importancia de estar saludable: “Me sentía incómoda en mi propio cuerpo”

La pareja de Agustín Jiménez publicó unas fotos al natural en su cuenta de Instagram

Ailén Bechara trabaja como modelo y conductora desde hace años, pero ahora está dedicada al cuidado de su pequeño hijo Francisco, fruto de su relación con Agustín Jiménez. Durante esta cuarentena obligatoria, compartió en las redes sociales videos e imágenes de sus días en la casa de campo. Y en este tiempo libre, aseguró que se dio cuenta de la importancia de sentirse saludable, lejos de las presiones por tener un cuerpo perfecto para cumplir con los estándares de belleza.

Desde hace unas semanas, la ex participante del Bailando ha publicado imágenes sin retoques ni photoshop, con el objetivo de mostrarse al natural, sin miedo a que la critiquen. De esta manera, la joven busca concientizar a sus cientos de seguidores de las redes sociales a aceptarse como es uno mismo, con curvas reales, teniendo en cuenta de que muchas mujeres sufren o se enferman por conseguir un cuerpo perfecto.

“Está bien querer sentirse bien. Querer estar mejor. Querer empezar a mimarse y cuidarse. No es a todo o nada. Es comer saludable, pero COMER, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos MEJOR”, comenzó Ailén en el posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram junto a unas fotografías en la que aparece sin maquillaje, mostrando su figura en ropa interior en la intimidad de su hogar.

Ailén aseguró que no hay fórmulas mágicas para estar saludable

“Esta cuarentena me llevó por todos los estadíos. Llegó un momento en que me sentía incómoda en mi propio cuerpo. Y yo sé, cuál es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida más saludable y entrenar todos los días (cosa que amo)”, se sinceró la popular modelo en cuanto a la importancia de tener hábitos saludables en la vida cotidiana en este contexto complicado en el que es muy fácil caer en la tentación de comer de más o tener una vida muy sedentaria, que suele traer problemas de salud y consecuencias negativas.

“Hoy puedo decirles que me levanto con entusiasmo, motivada, con ganas de más, sonriente. Muchas me preguntan, (y es impresionante la cantidad de mujeres que lo hacen) qué hago, qué hice, cuáles ejercicios hago, etc.”, manifestó Bechara sobre el cambio que está viviendo en esta etapa de su vida. “Cada cuerpo es diferente y ¡¡¡sería genial que cada una encuentre lo que le haga sentir bien!!! Lo que la motive para querer hacerlo cada día”, agregó.

Además, aprovechó para dejar en claro que no se puede estar saludable de la noche a la mañana, como suelen promocionar algunas marcas o productos que utilizan diferentes estrategias de marketing para vender sus productos, dietas o tratamientos. “No hay fórmulas mágicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La única fórmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad física. ¡¡¡¡Y no es solo por estética es por SALUD!!!!”, finalizó Ailén en esta publicación que hasta el momento ya tuvo más de 79 mil likes y casi 100 comentarios.

La modelo tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram





