Ailén Bechara publicó una foto de su cuerpo al natural con un contundente mensaje: “Nos quemaron la cabeza con los estándares de belleza”

Ailén Bechara (Foto: Instagram)

La cuarentena encuentra a Ailén Bechara en su casa de campo junto a su pareja, Agustín Jiménez, y el hijo que tienen en común, Francisco. Nadie puede decir que la pandemia por el coronavirus y todas las dificultades que implica el encierro obligatorio tengan un costado positivo, pero en el caso de la modelo pareciera haberla llevado a un momento de introspección que, según se puede observar en las redes sociales, le está permitiendo liberarse de ciertos “fantasmas” del pasado.

Ailén, que a principios de junio había realizado una profunda autocrítica sobre cómo ha manejado su imagen a lo largo de su carrera, en esta oportunidad publicó dos fotos al natural acompañadas por un breve pero contundente mensaje.

Se trata de dos selfies en las que se la puede ver a ella sonriente, con un top para hacer gimnasia y unos joggins, revelando su físico sin retoques. “Ailén en las dos fotos. Sí, la misma”, comenzó el escrito.

Luego, publicó un emoji con el gesto de fuck you: “A todos los que nos quemaron la cabeza con los estándares de belleza. ¡Seamos felices, bellas! ¡Seamos reales!”

Las selfies que publicó Ailén Bechara junto a un contundente mensaje (Foto: Instagram)

El posteo no tardó en superar los 70 mil “me gusta” y se llenó de comentarios, en su gran mayoría positivos -los insaciables haters siempre están a la orden del día-. Muchos de ellos fueron de otros famosos, que adhirieron a su mensaje y la felicitaron por su forma de encarar este tema tan delicado.

Virginia Gallardo, por ejemplo, subió el emoji de una bomba y escribió: “¡Esa sonrisa es todo!” Macarena Rinaldi, otra ex compañera suya en el Bailando, agregó: “¡Qué bien está esto! ¡Me sumo con vos!” La periodista Eleonora Pérez Caressi, más conocida como la Beba, publicó: “Tantas veces te he escuchado en sala de maquillaje que me da mucha alegría ver esta Ailu sin tanta autoexigencia, más libre y más feliz. Te quiero”.

La ex azafata de Guido Kaczka, que hace dos años fue mamá, había hecho una autocrítica hace poco menos de un mes, con imágenes tomadas en el campo donde está pasando la cuarentena en familia. “¿Ven que no todo es lo que parece? Hace mucho quiero hacer este posteo. Quiero contarles un poco de mí y las inseguridades que siempre me produjo mi cuerpo”, escribió en aquel entonces.

“Ya cansada de tener que posar para la foto y siempre salir bien, con un cuerpo que ‘posado’ sale bien, pero jamás fue mi realidad. Siempre viví queriendo tapar mi panza, esa parte que tanto me incomodaba. Quería el cuerpo que me mostraban las revistas o blogs”, explicó.

La modelo había publicado estas imágenes junto a su autrocrítica sobre la manera en la que ha manejado su imagen a lo largo de su carrera (Foto: Instagram)

“Jamás tuve panza chata -aseguró-, cosa que me produjo miles de trastornos y problemas a lo largo de mi vida. Muchos dirán: ‘Pero vivís de eso, ¿cómo hiciste? No se imaginan las cosas que he hecho para estar con ‘el cuerpo deseado’. Pasé por miles de dietas, gimnasios, médicos, cirugías. Pasé por tanto que es una locura”:

Sobre el final del posteo, sintetizó su idea: “Ámense, así como son. Está bien tener objetivos o querer estar mejor y sentirse mejor, pero no la obsesión. En fin… Puede que muchos critiquen, puede que muchos apoyen, puede que muchas hayan pasado por lo mismo o lo estén atravesando. ¡Solo ámense! No importa la mirada del otro. Solo importa todo el amor que tengas para darte a vos mismo”.

