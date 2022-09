El polémico tatuaje de Ricky Montaner en honor a Stefi Roitman y la reacción de la influencer

El polémico tatuaje de Ricky Montaner (Instagram: @rickymontaner)

Ricky Montaner y Stefi Roitman son de las parejas de famosos que más se demuestran su amor en las redes sociales. Se casaron a principios de enero y se podría decir que siguen en “plena luna de miel”. Y, aunque habitualmente surjan varios rumores de ruptura entre ellos, siempre se encargan de dejar en claro que siguen juntos a través de divertidas y románticas fotos que postean en sus respectivas cuentas de Instagram, donde tienen millones de seguidores.

En este sentido, en las últimas horas fue el cantante quien sorprendió al compartir un video en el que se ve el particular tatuaje que se hizo en honor a la influencer: ahora lleva en su piel la cola de su esposa. “Amo tanto a mi esposa que me la tatué”, se escucha decir mientras se ve la imagen del dibujo en cuestión, que ahora lleva en su brazo izquierdo. “Te amo”, le dedicó a la joven en el posteo, que rápidamente se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los cuales se destacó el de la propia Stefi, que también le expresó su amor junto a sugestivos emojis de duraznos, que hacen referencia a esa parte de su cuerpo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se conocieron hace dos años y medio y se casaron en enero (Instagram @stefroitman)

“Jajaja son todo”, “Creo que el de Stef tiene menos pelos, pero sí, precioso tattoo”, “Son muy hermosos juntos, ¡amo esta pareja mucho! Que sea para siempre”, son algunos de los comentarios que recibió el excoach de La Voz Argentina. El local encargado de hacerle el diseño, por su parte, también publicó fotos del momento y expresó: “El culito bombón. Gracias nuevamente Ricky Montaner por la confianza y tanta onda, ¡sos todo lo que está bien!”.

Ricky Montaner se tatuó la cola de Stefi Roitman (Instagram: @fresia.tattoo)

En tanto, luego de la final del reality de Telefe en la que Yhosva Montoya se consagró como ganador, Ricky continuará con la gira de conciertos que tiene pendiente con su hermano Mau. Y próximamente, se estrenará la serie de los Montaner, que sigue los pasos de uno de los clanes más queridos de la música. A través de un comunicado, la empresa NTERTAIN, que desarrolla el proyecto, anunció a mediados de de abril comenzó el inicio de las grabaciones. “La serie Los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock & roll”, señaló la empresa.

Entre otras cosas, se conoció que la serie será un documental “sin libreto” en el que los Montaner mostrarán de forma “más profunda” que en las redes sociales cómo es su día a día. En cada uno de los capítulos -aún no confirmaron cuántos serán- se revelará la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de toda la familia. Incluso se verán detalles de momentos importantes por primera vez, como el anuncio y los embarazos de Evaluna y el de Sara -la esposa de Mau-, y el casamiento de Ricky con Stefi, entre otras cosas.

Meses atrás, durante una entrevista con Teleshow, Roitman había hablado sobre su nueva vida de casada. “Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma pero más madura”, había confesado. Y había agregado: “Todo hermoso , estoy feliz, estamos enamorados con proyectos. Casarnos fue como reafirmar nuestro amor y nos hizo crecer un montón”.

