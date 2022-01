Ricky Montaner y Stefi Roitman celebran su boda: la llegada y el look de los invitados

Ricky Montaner y Stefi Roitman se casan en la Provincia de Buenos Aires (Nicolás Stulberg)

Llegó el gran día. Después de dos años de noviazgo oficial, y una relación que había comenzado tiempo atrás de manera virtual, Ricky Montaner y Stefi Roitman celebran su boda en una fiesta que se presume inolvidable. La ceremonia se realiza en el Haras Dok, una imponente construcción erigida en el medio del campo y ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires. Con laberínticos caminos entre la espesa arboleda, diferentes alas para múltiples actividades, una capilla, amplias caballerizas y hasta un helipuerto.

El interior de la celebración en el Haras Dok en Exaltación de la Cruz (Nicolás Stulberg)

La dirección exacta del lugar recién se supo en las últimas horas ya que en la invitación que enviaron originalmente se hablaba de una “locación secreta” para evitar que se filtrara en los medios. Recién una vez que cada persona confirmó asistencia, el viernes se le envió la ubicación. Además, los novios les comunicaron a todos los invitados que no podrán ingresar con sus teléfonos celulares: debían guardarlos en unos lockers hasta que abandonen el establecimiento.

La vista aérea del Haras Dok, donde se celebra la boda (Instagram)

Rejas afuera, un estricta guardia de seguridad que se encargó de organizar el operativo y mantener a distancia a los curiosos que se acercaron al lugar. Mientras tanto, los fotógrafos y las cámaras de televisión aguardaba en las afueras para ver si podían ingresar. Sin embargo, cada movimiento antes, durante y después de la celebración quedó registrado por un equipo contratado por los novios, que mostrarán en el reality que están preparando.

La llegada de Gerardo Rozin a la ceremonia (Nicolás Stulberg)

El interior del Haras. La locación se mantuvo en el más absoluto secreto (Nicolás Stulberg)

El inicio de la ceremonia se demoró por los estrictos protocolos sanitarios: los invitados fueron hisopados antes de ingresar (Nicolás Stulberg)

Por este motivo, algunos de los invitados -se estimaron en 400- aprovecharon hasta el último momento de su celular para mostrar sus looks de gala. La cantante Emilia Mernes fue una de las más activas en la previa. En sus redes sociales se mostró con la celebrity venezolana-estadounidense Lelé Pons y con el influencer argentino Lizardo Ponce. En tanto su ¿novio? Duki compartió un video camino a la fiesta en el que se vio parte de su look, haciendo foco en sus lentes oscuros, al punto que se bautizó “el gafas”.

Lelé Pons lució un modelo nude con pedrería en tonos de dorado y Emilia Miernes optó por un vestido negro con el maquillaje en sus ojos que hizo tendencia (Instagram)

Los nervios típicos de estos acontecimientos se reflejó en el curioso diálogo que mantuvieron Lizardo y Oriana Sabatini. “Ok. Todavía no tengo traje para el casorio”, escribió el cordobés en Twitter. “Yo no tengo vestido”, replicó la cantante iniciando un divertido intercambio con sus seguidores, aunque claro está que se trató de una broma o de una exageración. Otros asistentes que lograron fotografiarse antes de despojarse de sus celulares fueron la it girl Mich Kogan y Agus Bernasconi y Maxi Espíndola, del dúo MYA. ¿Y los novios? Nada de momento: apenas una foto subida por la cuenta oficial de Mau y ricky donde se ve la mano trajeada del cantante, listo para la ceremonia.

La elegancia de Emilia Mernes y Lizardo Ponce antes de ingresar a la fiesta (Instagram)

Uno de los motivos por los que la pareja eligió un espacio al aire libre para poder celebrar su unión fue para respetar y extremar los protocolos por la pandemia del coronavirus. En la puerta se hisopaba a cada uno de los asistentes, lo que demoró un poco el cronograma establecido. De hecho, uno de los invitados tuvo resultado positivo y debió retirarse sin poder ingresar a la ceremonia cuyo comienzo estaba pautado para las 16, pero que se retrasó debido a estos protocolos.

El Duki, aka "El Gafas", listo para asistir a la boda (Instagram)

Maxi Espíndola, del grupo AYM, lució una camisa blanca con un smoking en tonalidad gris topo con una tela apenas brillante (Instagram)

La relación entre Stefi y Ricky nació en octubre de 2019 y se venía cocinando previamente a distancia y en el modo 2.0, como corresponde a los tiempo que corren. Aún no sabían que aquellos mensajes directos que intercambiaban por Intagram marcarían su historia de amor hasta que él dio el puntapié inicial. Lo hizo a través de la cuenta oficial de la banda que comparte con su hermano: reaccionó a una historia de una foto de la actriz. Le envió un corazón, al que ella respondió con el emoji de las manos en forma de plegaria. Según dijo luego, lo hizo a modo de “agradecimiento”, además, no sabía cuál de los hijos de Ricardo Montaner estaba del otro de la pantalla.

Los novios celebraron una ceremonia será mixta ya que el músico es evangelista y la actriz, judía (Nicolás Stulberg)

(Nicolas Stulberg)

Curiosos y fans se acercaron en busca de una foto de sus ídolos (Nicolás Stulberg)

Hasta que recibió otro mensaje, ya escrito y no con stickers. “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas, soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner”, le dijo Ricky y de inmediato comenzó el ida y vuelta virtual. Hasta que el artista viajó a la Argentina e invitó a la actriz a un show y luego a comer. “Sin saberlo, ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”, se sinceró Stefi sobre aquel viernes de octubre en que se encontró cara a cara con el músico del dúo Mau y Ricky.

Así fue el inicio de la relación a distancia que, por suerte para ellos, no duró mucho: en enero 2020, Stefi viajó a Miami a conocer a la familia Montaner. Y un día -más precisamente, el martes 14- salieron a dar un paseo en el auto descapotable y mientras la actriz llevaba sus pelos al viento al ritmo de la música, el cantante le hizo una romántica propuesta. Y le preguntó si quería ser su novia. Casi dos años después, los novios se convirtieron en marido y mujer.

