Cumpleaños bajo el mar: la increíble fiesta temática de Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman

La niña cumplió cinco años y lo celebraron con una fiesta inspirada en La Sirenita, la película favorita de la cumpleañera

El sábado Darian Rulo Schijman y Gabriela Sari celebraron el cumpleaños de Donna con una fiesta temática pensada en cada detalle para su hija. Con una decoración inspirada en su película favorita, La Sirenita, el especial evento reunió a los amigos de la niña de cinco años, y hubo dos cuadros musicales para entretener a los más chicos. La actriz registró los momentos más emocionantes y los compartió en su cuenta de Instagram, donde muchos colegas dejaron en los comentarios sus felicitaciones.

“¡Donna te amamos! ¡Felices 5 años! Increíble lo que hicieron este sábado para ella; festejamos con familia y amigos y todo salió soñado”, expresó Sari a través de un posteo, junto a varias imágenes que reflejan la alegría de la cumpleañera. En este sentido, destacó el montaje escenográfico, con corales, las esculturas gigantes de la princesa Ariel y el pez Flounder, junto a una gran cantidad de guiños al mundo bajo el mar de la película de Disney.

Donna, junto a la torta de tres niveles y la decoración basada en la película La Sirenita (Instagram: @gabrielasari)

“Lo hermoso que fue el candy bar, con una pastelería decorativa soñada, modelados tan reales, globos de burbujas y burbujas reales, con una torta impresionante”, enumeró en el agradecimiento a todos los emprendedores que hicieron posible el festejo. En las fotos publicó un primer plano de las cookies pintadas con el personaje de Úrsula -la villana de la película-, otras con el cangrejo Sebastián, y las de la protagonista. Muffins, paletas, tortas de distintos sabores y tartaletas, completaron la mesa dulce.

Gabriela Sari le agradeció a Panam por haber cantado y bailado en la fiesta de su hija

Mochilas personalizadas para cada niño: con el concepto temático bajo el mar en todo el lugar, los souvenir estuvieron a tono

Además prepararon un souvenir personalizado para cada niño: mochilitas transparentes con el nombre de cada invitado impreso, que contenían anotadores en forma de ostra, y temperas sólidas para dejar fluir la creatividad. La torta de tres niveles mantuvo como color principal el celeste, y cada piso retrata una escena distinta, manteniendo como hilo conductor la historia de la sirena que poco a poco se acerca a la vida fuera de la superficie y encuentra un amor prohibido que la hace luchar por un cambio en su hogar.

A través de sus stories, le dedicó un especial agradecimiento a Laura Franco, más conocida como Panam, por haber llevado su show al cumpleaños. En los videos se pudo ver a la niña cantando junto a ella “Mono Mococo”, con muñecos y coreografía. Minutos después se sumaron varios actores de una compañía teatral que representó a los personajes de la película, con los audios originales y la interpretación de las icónicas canciones. A la hora de romper la enorme piñata, el encargado de sostenerla fue Rulo, y su hija tiró del piolín para habilitar la lluvia de golosinas.

Esculturas y modelados en el candy bar: corales, personajes principales y muchos detalles del mundo bajo el mar

Los padres de Donna llevan ocho años de amor, y fue en su tercer aniversario que anunciaron la feliz noticia de la dulce espera. “Daro está feliz porque soñaba con tener una hija; él es el hombre de mi vida y nuestra beba llegó en el mejor momento, nos sentimos fuertes y disfruto de verlo tan conectado con ella. La acaricia y le habla todo el tiempo, me emociona verlo tan paternal. No me equivoqué al elegirlo, mi hija tiene un padrazo”, había dicho la actriz cuando, conmovida por el inicio de su familia de tres.

Desde los tres años Donna tiene su propia cuenta de Instagram, administrada por Gabriela y Rulo, y actualmente supera los 145.000 seguidores gracias a su simpática personalidad. Sus graciosos videos despiertan ternura en las redes sociales y no deja de sorprender con sus ideas: consejos para niños, historias de su día a día y momentos divertidos en su casa. La “mini influencer” sorprende con bailes improvisados, charlas desopilantes y sugerencias de actividades para compartir en familia.

La mesa de los más chicos: platos artesanales, y un espacio pensado especialmente para los amigos de Donna (Instagram: @gabrielasari)

