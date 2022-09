Adriana Aguirre y Ricardo García sufrieron un fuerte accidente automovilístico

Adriana Aguirre y Ricardo García se encontraban en su automóvil cuando sufrieron un fuerte accidente en la ruta 2. Ambos están estables y se encuentran siendo trasladados al hospital de Chascomús en una ambulancia. En las próximas horas se conocerán los resultados de los estudios que se realizarán

El vehículo en el que se encontraban Aguirre y García volcó. Ocurrió en la ruta que conduce a Mar del Plata. Pese a encontrarse fuera de riesgo, la pareja se encuentra en estado de shock por el impacto y en la brevedad serán analizados clínicamente por los especialistas.

Se espera el parte médico que dictamine la gravedad de lo sucedido. El golpe que sufrieron fue catalogado como fuerte. A su vez, el personal que ayudó a las víctimas en el lugar de los hechos acudió rápidamente y debió trabajar para retirar del auto al hombre, quien estaba atrapado y no podía salir por si solo.

Antes de que se produzca el accidente, la actriz se había mostrado muy activa en las redes sociales. Primero saludó a sus seguidores con un “buen día”. Hace tres horas se filmó en primer plano y grabó un mensaje para los internautas. “Hermosa tarde, lindo sol”, escribió en la leyenda del video.

“Buenas tardes, amores. En el auto, haciendo 20 millones de cosas hoy”, expresó. “Se viene el finde y hay mucho trabajo. Gracias a dios”, añadió en las historias de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 250 mil seguidores. Acompañó su mensaje junto a un emoji de un beso.

Ricardo y Adriana estuvieron casados por más de 25 años, pero pusieron fin a su relación en 2019. Siguen mostrándose juntos y unidos pese a que ya no son un matrimonio.

Al inicio de este año, el mediático se sometió a una intervención que duró ocho horas en una clínica de Buenos Aires, donde le hicieron cuatro by pass. “Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”. A principios de diciembre, Ricardo García le confirmaba a Teleshow que, luego de realizarse varios estudios, le habían detectado que tenía tres arterias tapadas, dos casi al 70% y la otra, al 99%.

“Hace unos cuantos meses que siento un pequeño dolor en el lado izquierdo del pecho cuando camino muchas cuadras. Me paro unos diez segundos y se me pasa. Es como si fuera un shock eléctrico”, dijo en aquél entonces, y siguió: “Primero me revisaron con unos aparatos y después me subieron a una cinta. Y cuando me llevaron a velocidad cada vez más rápida, empecé a sentir la misma molestia que siento cuando camino muchas cuadras”, había agregado.

