Barbie Vélez mostró por primera vez su pancita de embarazada: la emoción de Nazarena

Barbie Vélez espera su primer hijo (Instagram)

Un mes atrás se conoció que Barbie Vélez y su marido Lucas Rodríguez esperan su primer hijo juntos. La noticia la dieron a conocer en LAM, el programa de Ángel de Brito donde lo contaron en modo enigmático con la complicidad de su mamá Nazarena, panelista del ciclo. Y en aquel momento, a pesar de ser una de las pocas personas que lo sabía, la productora no pudo evitar las lágrimas al escuchar que pronto se convertirá en abuela. Una emoción que no se evaporó con el paso del tiempo.

Días después, la joven se hizo presente en el piso de América para contar cómo se había enterado de la buena nueva y compartir sus primeras sensaciones en esta nueva etapa de su vida. Y más adelante, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta se volcó a sus redes sociales, donde tiene casi 3,5 millones de seguidores, para actualizar el cuadro de situación en un panorama de emociones mezcladas: “Resumen de estos tres meses: “Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño x mil. Amor y contención x un millón”, escribió junto al emoji de las manos en forma de corazón y una serie de fotografías que documentaban cada uno de sus estados de ánimo.

La primera foto de la pancita de embarazada de Barbie Vélez (Instagram)

Finalmente, llegó lo que muchos de sus seguidores esperaban: la primera foto de la pancita. Barbie volvió a acudir a sus redes para mostrar una imagen de perfil, con una sonrisa de oreja a oreja: “Acá les dejo la foto de la pancita que se va asomandoooo y yo sin poder creerlo aún”, señaló para compartir su emoción con todos sus seguidores, que sumaron miles y miles de reacciones. Entre ellas, por supuesto, la de su mamá, que atinó a escribir “Lloro” junto a un corazón.

Horas más tarde, en LAM mostraron el posteo de Barbie y la cámara tomó en primer plano a Nazarena que no podía ocultar su emoción. “No lo puedo creer, aparte tan hermosa. La amo. Es Barbarita, a ver si me entienden. Es un flash”, relató la actriz mientras pedía que retiraran la imagen de su hija porque no podía parar de llorar. “Está tan sentimental, parece de 12 años. Está muy plena, muy feliz. Se lo merece”, agregó.

Durante su visita al piso de LAM, Ángel de Brito le pregunto a Barbie cuántos hijos planeaban tener con Lucas. “Antes de esto, pensé que iba a tener tres. Y ahora, creo que dos”, dijo ella. “Y cuando no duermas, vas a decir uno y basta. ¿Te gusta dormir a vos?”, la picó el conductor. “¡Mal! Duermo bastante. Mi mejor plan es dormir”, se lamentó Barbie.

Barbie Vélez mostró su pancita de embarazada: la reacción de Nazarena (LAM. América)

En la misma charla, la actriz reveló el sexo. “Voy a tener un nene!”, señaló muy emocionada provocando de inmediato un estallido de alegría en el estudio. La más efusiva, claro está, otra vez fue Nazarena, quien gritó y aplaudió: “Ay, qué lindo, ¡te amo, te amo!”, le dedicó a su hija.

Después de saber que estaban esperando un varón, solo restaba conocer el nombre del primogénito, que de momento está entre tres posibilidades: “El que más le gusta a Luqui, es Salvador. Después Bautista, que a mí me gusta mucho, a Lucas no tanto. Y Baltasar, que está en el medio de los dos... son esos tres y Salvador es el que va ganando”, afirmó la invitada.

