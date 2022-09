Fuerte amenaza de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: por qué podría prohibirle la salida del país

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia Fernández volvió a jugar fuerte en medio de su eterno conflicto con su exmarido, Matías Defederico. Mientras se recupera de un fuerte estado gripal que le impidió asistir a Momento D (El Trece), la panelista abrió su Instagram para permitirle a sus más de cinco millones de seguidores le puedan transmitir sus inquietudes. Entre deseos de pronta recuperación y saludos para sus hijas, la bailarina recibió una pregunta vinculada directamente al exfutbolista, y sumó un nuevo episodio en una batalla que parece no tener fin con el padre de sus hijas.

“Charlemos”, propuso la mamá de Charis, Bella y Francesca y sus seguidores se prendieron al juego. “Hola Cin: ¿Cuándo le sacan el carnet o algo de Justicia para tu lado?”, le preguntaron en relación a Defederico. Y en la misma consulta, hicieron referencia a Analía Frascino, madre del exfutbolista, que había manifestado duras crítica a la bailarina. “Y a esa mujer horrible no le den más pan”.

Al respecto, Cinthia explicó el motivo por el que no había pedido que retiraran el registro de conducir a su ex: “Nunca lo hice porque entiendo que él necesita el auto para moverse, incluso hasta para buscar a sus hijas”, señaló. Pero a continuación, lanzó una dura advertencia ante la posibilidad de que presentara un pedido para que no pueda llevar a sus hijas al exterior. “Si empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar, también le prohíbo las salidas del país a él hasta que pague la deuda”.

El mensaje de Cinthia Fernández contra Matías Defederico (Instagram)

Previamente, la bailarina había referido de manera indirecta hacia su exsuegra. Fue cuando sorprendió al develar por qué creía que estaba enferma, hecho que no le atribuyó a los constantes cambios de clima. “Es obvio que te vas a enfermar, toda la mala onda que te tiran, sos demasiado fuerte, te quiero, cuidate”, escribió un usuario y ella le dijo: “Me están pinchando el muñeco fuerte”. Vale recordar que Cinthia había señalado a Frascino por supuestamente hacer brujerías en su contra, aunque en aquella oportunidad optó por referirla como “Doña Rosa y sus secuaces”, a fin de evitar cualquier problema legal.

Más allá de su cuadro gripal, Cinthia viene de pasar días complicados luego de que su hija menor, Francesca, se enfermara en el avión que las llevaba a ellas, sus otras hijas y su madre de vacaciones a Punta Cana. La nena tuvo que estar unos días internada en un hospital local y luego hacer dieta y reposo en la habitación del hotel, hasta que al fin se pudo sentir mejor y disfrutar los últimos días de sol y pileta.

En ese momento la polémica se sentó en que Defederico se había quedado en Buenos Aires en lugar de viajar para acompañar a su hija que no se sentía bien y a las gemelas, que aunque estaban de vacaciones, estaban preocupadas por su hermanita.

Analía Frascino, Matías Defederico y Cinthia Fernández

Una vez que ella y las chicas llegaron a la Argentina, el exfutbolista dijo que la bailarina no le informaba sobre el estado de salud de la menor de las nenas. Para desmentirlo, ella compartió en sus redes sociales los chats que dan cuenta de que sí lo mantenía al tanto de todo lo que los médicos le decían, pero también se ve que él se ofrecía a viajar a acompañarlas y pedía constantemente hablar por teléfono con ellas y ella se negaba con argumentos como que las nenas dormían o que no tenía Wifi.

En ese panorama, Analía también jugó fuerte al asegurar que en el colegio al que asisten las niñas estarían juntando firmas para que no formen más parte de la institución por conflictos que Cinthia habría tenido con otra madre. Aquí la panelista no se quedó callada y desmintió los dichos de su exsuegra, agregando que la llevará a la Justicia. “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe”, escribió Fernández en sus Instagram Stories.

A continuación, la panelista publicó un posteo de su abogado Roberto Castillo que daba cuenta del fallo judicial: “Con excelente criterio jurídico, la Fiscalía 39 de CABA, procedió al archivo de la denuncia formulada contra Cinthia Fernández porque la misma resultaba insignificante y atípica. Una victoria más”, escribió el letrado. Además de repetir el posteo, la panelista le sumó un mensaje alusivo a su exsuegra: “Quiero que se ría más fuerte que no la escucho, señora Analía”. Y finalmente, mostró los videos del personal policial acercándose al domicilio laboral de Frascino para acercarle la notificación.

