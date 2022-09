A Lali Espósito le hicieron una pregunta sexual comprometida y ella sorprendió con su respuesta

La explosiva pregunta que le hicieron a Lali Espósito y su pícara respuesta (Video: "El Hormiguero", Antena 3)

Lali Espósito no solo conquistó al público argentino, sino que además, su carisma ya traspasó fronteras y se adueñó del corazón de los españoles. Tan es así que la cantante fue invitada a ser parte de El Hormiguero, el programa más popular de ese país, en el que ahora se desempeña como “coach de la vida”, un rol desde el que aconseja al público con su divertido punto de vista.

Fue en el marco de esa sección que a la ex Casi Ángeles le llegó una explosiva pregunta por parte de un joven anónimo. “Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo. No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bragas (bombacha), tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”, le leyó el conductor Pablo Motos.

Totalmente impactada por el problema que le planteaban, la también actriz comenzó con su respuesta: “Mirá, persona anónima a la que le gusta la novia del padre... yo soy políticamente incorrecta, no es que lo que te voy a decir es...Pero yo pienso que, hay una parte de mi cerebro que te dice ‘dale para adelante, negri, no pasa nada, la vida es una’”. Aunque rápidamente aclaró: “Siempre estamos hablando como si la novia de tu papá también te tirara onda, eso lo damos por hecho”.

Lali respondió una picante pregunta que le hizo un televidente de "El Hormiguero"

Y continuó: “Hay otra parte de mí que te dice ‘che es tu viejo, es un montón’. Él está en un momento de la vida, probablemente, donde le interese otra cosa del amor, quiero imaginar, aunque no hay edad para lo sexual...pero respetá a tu papá. Yo te diría que si podés contenerte, en este caso, te contengas”. Sin embargo, acto seguido bromeó, haciendo alusión a su último hit: “Sino, te recomiendo una canción mía que se llama ´2 son 3´”, lo que hizo estallar de risa a todos en el estudio.

De todas formas, ya en tono más serio, cerró: “Es muy feo contener algo cuando lo querés mucho. En general, las fantasías hay que cumplirlas, pero hay algunos pequeños límites con lo afectivo, que hay que analizar un poco la situación. Pero yo soy de las que dicen ´vivilo, hacelo´”. Por último, el anfitrión le preguntó a la artista si ella ya había cumplido todas sus fantasías: “He cumplido, no todas, soy mu fantasiosa. Siempre tratando de no rozar ese límite donde si hay alguien que querés mucho, hay que cuidar algún factor, hay que pensárselo”.

En tanto, en ese mismo programa Lali sorprendió al cortar una botella y armar un fernet con cola en vivo. Después de su detalla demostración, aclaró entre risas: “Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”. Finalmente, le dio de probar a Motos, quien no simpatizó de entrada con el fernet, ya que tampoco se hizo muy amigo del mate cuando Lali se lo presentó. “¿Qué os pasa a los argentinos? Es como beberte una coca y chuparte un mueble”, lanzó el español.

