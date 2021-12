El drama de Ricardo García: “Que te digan que te van a operar del corazón te da miedo a la muerte”

Ricardo García tenía tres arterias tapadas y deberá operarse del corazón en los próximos días

En las últimas horas, el estado de salud de Ricardo García preocupó a todos. Es que el último jueves, luego de sentir un fuerte dolor en el pecho, ex de Adriana Aguirre tomó la decisión de ver a su médico, quien lo envió a hacerse varios estudios que no le reportaron buenas noticias: tiene tres arterias tapadas, dos casi al 70% y la otra, al 99%.

“Hace unos cuantos meses que siento un pequeño dolor en el lado izquierdo del pecho cuando camino muchas cuadras. Me paro unos diez segundos y se me pasa. Es como si fuera un shock eléctrico”, comenzó contando el empresario a Teleshow. Y, si bien desde hace ya un tiempo venía con esta sensación, no le había dado demasiada importancia hasta que el miércoles decidió comentárselo a su doctor. “Me dijo: ´Andate ya mismo a tu prepaga y hacete ver urgente por un cardiólogo´”, señaló. Lo cierto es que él cumplió con ese pedido y el especialista le ordenó realizarse una ecografía. “Primero me revisaron con unos aparatos y después me subieron a una cinta. Y cuando me llevaron a velocidad cada vez más rápida, empecé a sentir la misma molestia que siento cuando camino muchas cuadras”, agregó.

Y continuó: “Vi que los cardiólogos se miraban entre ellos y hablaban en lenguaje médico. Cuando termina el estudio, el médico sale al pasillo y llama a un jefe médico. Yo me asusté porque nunca me operé de nada, ni del apéndice. Y de golpe me aparece esto. Te asustás, sin lugar a dudas”. Con el resultado, el cardiólogo indicó que fuera a ver en ese momento a un especialista en el Sanatorio Los Arcos. “Ahí me hicieron un cateterismo, que es una aguja que va por las venas y llega a las arterias. Yo pensé que quizás me hacían un stent, pero ahí detectaron que tengo tres arterias tapadas”, describió.

Ricardo García y Adriana Aguirre ya no son más matrimonio, pero siguen conviviendo en la misma casa

Con ese panorama, le informaron que tenían que operarlo y hacerle tres by pass. “Yo me asusté, porque es una operación a corazón abierto y tiene sus riesgos”, explicó García. Sin embargo, antes de pasar por el quirófano deberá hacerse más estudios. Además, debido a que muchos le recomendaron que se opere con Walter Rodríguez -jefe de cirugía de Los Arcos-, el empresario tendrá que esperar a principios de enero porque el profesional estará de vacaciones entre el 9 y el 28 de diciembre. “Él igual me comentó que si estoy en mi casa durmiendo y tengo un dolor fuerte, me levante urgente y me vaya a atender. Y, si es que el dolor va en aumento, me ordenó que no lo espere a que regrese de vacaciones, sino que me opere con otro médico del sanatorio, que son todos muy buenos”, añadió. Y expresó: “Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”.

En tanto, la primera persona en enterarse de su cuadro de salud fue la ex vedette. “Adriana estaba conmigo, se asustó más que yo, porque como yo la acompañe tanto este año y siempre, se pegó un flor de susto. Ella me dice que me quede tranquilo pero yo noto que está más nerviosa que yo”, confesó. En ese sentido, reveló cómo esta hoy el vínculo con su ex. “Tenemos una relación cordial, es más, vivimos en el mismo departamento, que es grande y cada uno duerme en su dormitorio. Ella tiene muy buena relación conmigo, corre de un lado para el otro para asistirme en lo que yo necesite, como yo lo hice por ella toda mi vida. Yo no tengo pareja y ella tampoco, pero somos como dos hermanos o dos primos”, cerró.

