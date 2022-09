Barby Franco habló de su embarazo luego de que el médico le indicara reposo: “Se me ponía la panza dura”

Barby Franco y Fernando Burlando esperan su primer hijo juntos

“Habemus bebé”, anunció en julio muy feliz Barby Franco en el ciclo La Noche del Domingo donde es secretaria. Luego de cinco años de búsqueda, la modelo transita uno de los momentos más esperados de su vida. En diálogo con Teleshow habló de su salud, luego de que su pareja, Fernando Burlando, revelara que por recomendación del obstetra estaba haciendo reposo.

El abogado lo contó en Intrusos, donde le preguntaron si al casamiento al que él y su novia habían sido invitados el viernes pasado, faltaron para no cruzarse con Elba Marcovecchio. “No, no fuimos porque Barby tiene muchos problemas últimamente. Está con reposo, no la estamos pasando de la mejor manera y lo está disfrutado (el embarazo) de una manera muy especial”.

Debido a una infección urinaria Barby Franco tuvo contracciones y el médico le indicó reposo

Desde su casa, cumpliendo las indicaciones médicas, Franco contó a Teleshow que si bien ahora está mucho mejor, continúa con antibióticos, ya que tuvo infección urinaria, lo que le generó contracciones. “Nunca me sentí mal, nunca me dolió nada. Solo se me ponía la panza dura y yo pensaba que era la bebé que se movía”, contó.

Sin embargo, luego de que la panza se pusiera dura varias veces al día, se dio cuenta que en realidad eran contracciones: “Las tenía unas nueve o diez veces al día y su duración era de cinco a 20 segundos. Hoy por suerte ya no me pasa”. Luego confesó: “Yo al principio estaba feliz porque pensé que era la bebé moviéndose, ¡pero no!”.

La secretaria de Mariano Iudica en el ciclo de América transita ahora la semana 25 y “está todo controlado y perfecto”: “Está todo bien y nunca me asusté ni nada, era bajar un cambio, igual el domingo voy al programa pero mucho más tranquila”. En sus redes también compartió el mensaje que le mandó el conductor para apoyarla: “Estoy acá para lo que necesites, disfrutá de tu momento. Te quiero mucho”.

El mensaje de Mariano Iudica a Barby Franco

La nena, cuyo nombre aún la pareja no develó y que nacerá en quince semanas (a fines de diciembre) es “inquieta y se mueve mucho”, según la siente su mamá: “Todas (las amigas que fueron mamás) me dicen que esta época del embarazo es la más linda... y que en un mes viene lo peor. Pero la verdad el famoso miedo aún no me agarró, por ahora vamos bien”.

En los próximos días su pareja, quien ya es papá de Delfina y María de 28 y 30 años, comenzará con las grabaciones de The Challengue, el nuevo reality de Paramount que contará con la conducción de Marley, con producción de Boxfish (Masterchef, El Hotel de los Famosos, 100 argentinos dicen). Se trata de un reality de supervivencia en el que los participantes se dividirán en equipos para luego realizar juegos y eliminar a compañeros.

Barby Franco transita la semana 25 de embarazo

El mes pasado, la pareja develó que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los ve caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta comienza a lanzar humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.

Luego de cinco años de búsqueda, Barby quedó embarazada y lo anunció en el ciclo de América. “¡Habemus bebé!”, dijo en julio. Al día sigueinte, el abogado habló en LAM: “Les agradezco a todos por la energía que nos están transmitiendo, nos hace muy bien los momentos más felices de su vida fueron cuando educó a sus hijas -él ya es padre de María y Delfina y se viene otro muy fuerte, muy intenso, en el que creo le puedo dedicar mucho tiempo. Que a mis hijas se lo dediqué, y sigo dedicándoles mucho tiempo”.

Aunque está ansioso por la llegada de su primer hijo con Bárbara, se mostró relajado respecto a lo que se viene y a sus 55, aseguró que “a esta altura de la vida todo es disfrute”. “Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo …Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas. Te amamos”, había escrito en sus redes sociales la modelo tras el anuncio televisivo.

SEGUIR LEYENDO: