Cinco años de desilusiones, un pedido a la Virgen y tratamientos fallidos: el camino de Barby Franco para convertirse en mamá

“Hoy nos vemos en La noche del domingo, vuelvo, estoy mucho mejor de salud y les voy a contar algo que es indisimulable. ¡Habemus bebé!”, celebró Barby Franco, que ahora cursa su cuarto mes de embarazado (16 semanas). Lo dijo con una sonrisa radiante que traspasaba la pantalla. Es que su anuncio, además de mirar hacia el futuro, es el final de una historia de lucha y desilusión, que con la llegada del bebé en camino, le da comienzo a una nueva historia.

El bebé, que nacerá a finales diciembre y cuyo sexo la futura mamá decidió no develar, corona cinco años de lucha silenciosa que la secretaria de Mariano Iúdica y su pareja, el abogado Fernando Burlando quien y a es papá de María y Delfina, llevaron adelante para poder ser padres.

“Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo …Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas. Te amamos”, escribió Barby en sus redes sociales en el primer mensaje público que le hizo a su futuro hijo. Justamente hace unas semanas, cansada de que durante la búsqueda, y evidentemente ya durante el embarazo pero antes de cumplir las 12 semanas de gestación, le preguntara cuándo se convertiría en madre, ella hizo un descargo en redes: “Cansada del acoso en fertilidad. Duele. Más que nada cuando uno está en lucha. Más de una me debe entender”.

María Agustina Capurro, psicóloga con orientación perinatal y reproductiva (MN 69748) había explicado en ese momento a Teleshow el detrás de la tan común, pero incómoda pregunta “¿y el bebé para cuándo?”. “Muchas veces se desconocen diagnósticos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, pérdidas gestacionales, procesos administrativos, duelos, toma de decisiones, y muchas otras posibilidades que se transitan y que por no ser visibles no son tenidas en cuenta. Cuando el deseo está presente y pulsa y el embarazo por diferentes motivos no llega se activan emociones, dudas, ansiedades, incluso la culpa puede emerger. Son momentos de vulnerabilidad y sensibilidad que requieren de un abordaje cuidadoso lejos de las expectativas ajenas y presiones del entorno”, agregó y sugirió “ser respetuosos, no presuponer y tener presente que no hay obligatoriedad por transmitir el minuto a minuto de estos caminos que conllevan mucha movilización y emociones asociadas es fundamental”.

Barby y Fernando Burlando esperan su primer hijo juntos

El caso de Barby tenía mucho de eso y ella misma lo explicó en el ciclo de América: “Fue tremendo, la historia de este bebé viene de cinco años atrás, Dios quiso que sea de manera natural, dijimos ‘no puede ser’. Venimos hace cinco o seis años, tuvimos dos intentos con el método in vitro y de la nada dije ‘voy a relajar, que sea lo que Dios quiera’”. Y al poco tiempo... “Cuando vi el test y vi dos semanas, dije ‘no puede ser’. Era raro porque soy un reloj, pensé que sería por la estimulación, que te manipulan mucho y no entendía”.

Tras el anuncio, la modelo le agradeció a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone, el mismo que hace un año acompañaba a Pampita en el nacimiento de Ana García Moritán. Carolina Ardohain casualmente fue una de las personas que acompañó a Franco durante parte del proceso, cuando además de recurrir a la ciencia, la pareja del abogado se apoyó en la fe y peregrinó con su amiga al santuario de la virgen de Luján.

“Pampita me invitó a ir con sus amigas, porque no sabía si era creyente o no. Éramos 20 chicas. Ellas fueron a agradecer una situación muy íntima que tuvieron, y en mi caso fui a pedir algo a la Virgen. Pampita fue a agradecer la vida en sí”, había dicho en LAM y al ser consultada sobre qué era lo que había pedido, lo develó sin rodeos: “Hace muchos años que estamos buscando un bebé, tengo el deseo de ser madre, y va a depender de Dios”. Anteriormente, acompañada por Burlando se había encomendado a la Virgen del Cerro, en Salta.

Barby Franco y Pampita en la peregrinación a Luján

“Fui a la ginecóloga y me ordenó varios estudios para ver qué onda conmigo. Me tengo que hacer uno hormonal y otro más profundo. Muero de ganas de ser mamá”, había dicho en el 2019 y esa fue una de las primeras veces que expresó tan abiertamente su deseo, a pesar de que puede ser un tema difícil de contar para muchas personas. A partir de eso, cada vez que algún seguidor notó algún cambio en ella, levantó los rumores de embarazo, poniéndola en la incomoda situación de tener que desmentir algo que no era cierto, pero que deseaba profundamente.

Con la llegada del 2020 en las redes sociales le preguntaron sus proyectos para el año y ella dijo que esperaba “al bebé”: “Ojalá se dé, tratando de que llegue”. En diálogo con Paparazzi ese año explicó: “Con Burlando lo veníamos hablando, en un momento, dijimos ‘dale, empecemos a buscar’. Y mi ginecólogo me recomendó hacerme un estudio para chequear y ver, le hacía ruido, como a mi también, que estoy por cumplir 30 y no haber quedado embarazada. A partir del resultado me encontré con esto, así que estoy en el proceso de tomar la medicación. Me hice un estudio hormonal y me dieron dos hormonas mal: la prolactina y el TCH. Las estoy bajando para, en breve, buscar un bebé”.

En ese momento había dicho además que aunque aún faltaba estaban “en camino”. En el living de Pampita Online, donde era panelista, reiteró: “Va a ser cuando Dios quiera. Hace un montón que no nos cuidamos. Como 5 años”. A su vez, debido a la búsqueda confesó que tenía miedo, pero que sabía que las cosas serían cuando tuviera que ser.

En ese momento como si fuera un charla de amigas y desconociendo tal vez parte de la historia de su compañera -que ya estaba asistiendo a médicos- Julieta Novarro, también panelista, bromeó: “Pero, ¿hacés la tarea el día correcto cuando ovulás?”. Algo sería ella respondió que sí, que hacía la tarea, que tenía todo anotado y que hasta comía zapallo, ya que había escuchado que tenía propiedades que contribuían con la fertilidad.

Barby Franco y Fernando Burlando

Aunque es menos abierto a hablar sobre su vida íntima, Fernando Burlando también se había referido a la posibilidad de ser padre por tercera vez. “Los dos lo deseamos. Tal vez Barby, por su inexperiencia, con más temores. Y yo con muchos menos temores porque lo he vivido y es maravilloso”, dijo hace un tiempo, expectante. Por el momento, él no se pronunció aún sobre el bebé en camino, pero compartió el posteo de su pareja en Instagram.

Así, tras más de cinco años búsqueda en la que a veces, sin dar mayores detalles, dio indicios de lo que le estaba pasando, la modelo cumplió el deseo que tenía cuando era chica, aunque en ese momento soñaba con tener mellizos como su abuela. En cinco meses, ya no será solamente Bárbara, Barbarita o Barby, sino que para una persona, -la más importante para ella- será “mamá”, y caerá en la cuenta de que toda su lucha, valió la pena.

SEGUIR LEYENDO: