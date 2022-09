Antonio José, íntimo: “Por la pandemia y una ruptura sentimental terminé literalmente en el fango”

Antonio José (Gentileza Universal Music)

Sonríe y saluda con dos besos, como es costumbre en su tierra natal. A sus escasos 27 años, Antonio José ya lleva más de 17 ligado al mundo de la música. Pero mantiene la humildad, como suelen hacer los verdaderos grandes. El artista oriundo de Palma del Río, Córdoba, España, comenzó su carrera siendo un niño en el ciclo Veo, Veo, más tarde representó a su país en el Festival de Eurovisión Junior 2005 y, ya siendo un adulto, participó de la tercera edición de La Voz 2015 dónde se consagró como ganador. Pero el éxito se lo dio su incansable trabajo fuera de los programas de televisión. Y es por eso que él lo valora tanto.

Lo cierto es que, cuando todo parecía encaminado, el creador de hits como Cuando te enamores o Me haces falta sintió que todo se derrumbaba frente a él. Al confinamiento por la pandemia del coronavirus y el consiguiente parate laboral, se le sumó una ruptura sentimental que lo sumió en una profunda tristeza. Y allí fue cuando se vio obligado a descubrir el significado de la palabra ”resiliencia”. Algo que plasmó en el álbum Fénix, con el que volvió a la Argentina después de su primera presentación en La Trastienda en 2019 para acompañar a Luciano Pereyra en el Luna Park y brindar un showcase en el Café Berlín de Buenos Aires.

—Se te vio muy feliz sobre el escenario.

—La verdad es que estoy muy contento de haber vuelto a estar tierra. Y fue hermoso estar con Luciano, que ha tenido la generosidad de volver a invitarme a unas fechas tan importantes para él. Así que ya estoy ansioso por regresar. No me he ido y ya estoy deseando volver.

—Habías desembarcado en este país justo antes de la pandemia y después...

—¡Se paró el mundo!

—Para vos fue muy duro, ¿no es así?

—Sí, la verdad es que nunca estuve tan perdido. Pero yo creo que a veces es necesario perderse para volver a encontrarse. Y me pasó eso: fue un momento de muchísima incertidumbre conmigo mismo, porque pasé por diferentes etapas en un período de tiempo muy corto. Y por eso el título de mi último álbum, que es Fénix.

—¿Una suerte de renacimiento?

—Claro. Se trata de un renacimiento personal, con esa lucha contigo mismo de saber qué es lo que te está pasando. Cuando te haces tantas preguntas, es porque dentro de ti están hablándote y te están diciendo que algo no está bien. Y, una vez más, la música me dio las alas y la fuerza para salir con más ilusión que nunca a la vida.

El cantante asegura que la música lo sacó de su peor momento (Gentileza Universal Music)

—Llegaste a asegurar que estuviste en “el fango”...

—Y te diría que estuve en fango, literal.

—¿Por qué?

—Porque se me derrumbó la vida de golpe. Yo tenía una gira de más de 80 conciertos por Latinoamérica que se canceló. Y, en el “modo amor”, las cosas también se me complicaron.

—¿Una separación?

—Claro. Fue una ruptura después de muchos años de relación...

—¡Sos muy joven para haber tenido una historia tan larga!

—Fue mi primera pareja. Y bueno, todo está reflejado en este disco. Yo nunca he tenido miedo a decirlo, no he sido reservado jamás en eso. Porque creo que es algo que también debemos contarle a la gente. A veces nos refugiamos en esto de no sacar de nosotros lo que nos pasa en lugar de apoyarnos en otras personas. Y la verdad es que fue un momento de mi vida en el que tuve la oportunidad de tener a mi lado a quienes estaban ahí porque realmente me querían y no por otra cosa. Ellos me ayudaron y me dieron herramientas para salir adelante.

—Es en esas circunstancias donde uno puede ver quienes son sus afectos, ¿no te parece?

—Obvio.

—A eso se sumó el encierro que afectó mucho a los jóvenes, que en lugar de estar bailando en una disco se encontraron recluidos en sus casas...

—En realidad, yo soy bastante tranquilo. Me gusta mucho estar en mi hogar, soy muy casero. Así que eso es algo que no he notado tanto. Pero sí es cierto que se me juntaron muchas cosas en mi vida.

—¿Llegaste a sentir que caías en una depresión, que ya es una enfermedad, o fue una gran tristeza?

—Depresión no tuve nunca. Fue tristeza. Estaba, para tratar de definirlo, como una persona andante con una nube gris encima. ¡Y yo nunca he sido así! Todo lo contrario: a mí me gusta mucho conectar con la gente, con el público y conmigo mismo. Pero no era capaz de hacerlo. Entonces, cuando me miraba al espejo no me reconocía. Y eso me frustraba mucho. Porque no encajaba con mi manera de ver la vida.

A los 27, Antonio José tiene más de 17 años de carrera (Gentileza Universal Music)

—¿Así y todo pudiste componer?

—¡No, qué va! No me daba la cabeza para eso. Yo me sentaba a componer y era imposible, no me salía nada. Pero luego hubo un cambio de chip en mí. Fue de la noche a la mañana, al día de hoy no sé muy bien cómo fue, pero algo ocurrió.

—Es que cuando se toca fondo no queda otra que salir para arriba...

—Totalmente. Yo siempre he sido muy fuerte, tengo una personalidad importante. Y me gusta ver la vida de color de rosa, porque aunque no lo sea creo que hay que ver siempre el vaso medio lleno.

—Serás muy fuerte pero también muy sensible: eso se nota en tus temas, algunos de los cuales son desgarradores.

—Sí, y quizá eso fue lo que me llevó a caer. Siento fuerte y me gusta hacerlo. Para mí no hay otra manera de vivir esto que es un regalo. Y bueno, de todo lo que me pasó, finalmente, ha quedado un disco que ha sido muy especial para mí.

—Ahora estás por lanzar un nuevo single...

—El jueves a la noche, el viernes para España, sale Sin buscarte que una canción muy positiva.

—Eso quería saber: si seguías en la misma línea o ya estabas con otra temática.

—Es que, por el contrario, esta canción habla de eso que no buscas en tu vida y te acaba llegando porque no lo buscas. Las cosas bonitas siempre llegan así.

—Como el amor...

—Por ejemplo.

—¿Te llegó?

—No, ahora estoy tranquilo, viajando mucho y centrado a cien por ciento en mi carrera.

—¿Tu profesión es incompatible con la pareja?

—Para nada, yo nunca he estado cerrado en ese sentido. A lo mejor llega alguien por ahí, me flecha el corazón y vamos para adelante. ¡Así soy yo!

El español asegura que actualmente está solo, pero abierto al amor (Gentileza Universal Music)

—Empezaste en esto desde muy chiquito, ¿tuviste que dejar mucho de lado por tu carrera?

—Yo he tenido mucha suerte, porque he tenido unos padres que me han cuidado mucho en eso. Empecé muy pequeño, es verdad, pero ellos tuvieron la capacidad y la honestidad de ver que era un niño, que tenía que prepararme y que tenía que saber lo que era jugar en la calle con mis amigos. Así que se encargaron de que yo pudiera vivir eso y no perderme la infancia, que es súper importante para cualquier persona. De manera que yo les estoy muy agradecido por dejarme ser y hacer en cada momento lo que sentía.

—¿Es decir que no tuviste que saltear ninguna etapa?

—Nada.

—Pero tampoco debe haber sido simple ir a la escuela después de estar en un programa de televisión....

—Claro que no, obviamente, eso era chocante. Pero yo vivía en un pueblo de 25 mil habitantes y allí siempre me han tratado con muchísimo cariño. De hecho, hace poquito estuve cantando por primera vez allí. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de todo el proceso que he atravesado para llegar hoy a disfrutar de esto que es muchísimo.

—Por lo que sé, tu mamá fue la que te hizo incursionar en la música.

—Mi madre, María, tiene que ver en muchas cosas de mi vida. Gracias a Dios. Ella es una mujer increíble, un ser humano con una vitalidad y una fuerza admirable. Y siempre ha estado: en las buenas y en las menos buenas. Tengo una confianza con ella muy bonita, que me permite abrirme para que me guíe en los momentos que más la necesito. Así que le debo mucho tanto a ella como a mi padre, Antonio.

—Tu papá quería llevarte por el lado del fútbol, ¿o me equivoco?

—Sí, él me quería hacer futbolista y mi madre músico. Pero como las mujeres siempre ganan, era imposible competir con eso (se ríe).

—Igual el fútbol sigue estando...

—¡Siempre! Me encanta el deporte y, cada vez que puedo, me escapo con mis amigos a jugar un ratito. El fútbol es una pasión que tengo.

—¿De qué cuadro sos hincha?

—Me gusta mucho el Real Madrid.

—¿Y de Argentina?

—¡Pues todavía no tengo equipo!

Antonio José cantó con Luciano Pereyra en el Luna Park (Gentileza Universal Music)

—En este país tenés algunos amigos: además de Luciano Pereyra generaste una relación afectiva con Valeria Mazza, ¿verdad?

—Así es. Nos conocimos en Marbella, en el Festival de Starlite, y desde entonces mantenemos una amistad. Tanto Alejandro Gravier como ella son personas magnificas, muy atentas. Así que yo espero que esta relación perdure para toda la vida, porque también siento un gran afecto por sus hijos. Y siempre es lindo encontrarlos.

—¿Cuándo volvés a la Argentina?

—Creo que muy pronto. Eso depende de la compañía y del trabajo en conjunto de todos. Pero espero que sea más pronto que tarde. Yo estoy convencido de que el año que viene, antes de que cante el gallo, estaré de vuelta por acá.

—Aunque tus temas suenan mucho por aquí, hay quienes recién ahora empiezan a conocer tu rostro y eso significa que ya no vas a poder andar como hasta ahora sin que te sigan los fans...

—¡Me encanta eso! Ojalá que así sea, pero yo seguiré saliendo por esta ciudad. Y sobre todo por Palermo, porque amo esta zona de Buenos Aires.

