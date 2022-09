Look súper escotado y chicanas a la Princesita y a Zaira: el debut de Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?

Natalia Oreiro Presentó A Wanda Nara En Quién Es La Máscara

Wanda Nara debutó como investigadora en Quién es la máscara, el nuevo ciclo de Telefe que cuenta con la conducción de Natalia Oreiro y que consiste en adivinar quién es el famoso que se esconde cantando detrás del disfraz. En su puesto, acompañan a la mediática Karina la Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

La mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, deslumbró con un espectacular mono de Saint Lauren de manga larga y largo hasta los tobillos color negro, estampado con grandes rosas rojas y hojas verdes ajustado de la cintura para abajo, con hombreas y escote marcado hasta por encima del ombligo. Además, zapatos stilettos rojos.

Wanda Nara debutó como investigadora en Quién es la Máscara

Si look se complementaba con maquillaje -uñas negras, labios rojos y bien marcados- pelo suelto al costado medio ondulado y aros de estrás colgantes. “Me desmayo”, comentó su hermana Zaira la fotos que subió en Instagram, “Dios”, escribió su mamá Nora Colosimo y Liz Tagliani agregó: “Hermosa mi compañerita”.

Pero la esposa de Mauro Icardi no solo llamó la atención por su atuendo, sino también por su desfachatez y espontaneidad al hablar, dirigirse sin filtro a sus compañeros y hacer chistes. En ese juego, se la vio muy pegada a Tagliani, quien además de sentarse a su izquierda, le devolvía y retrucaba todas las bromas.

El super look de Wanda Nara en Quién es la Máscara

Incluso, ambas cargaron a Karina la Princesita en una oportunidad ya que se sospechaba que quien estaba debajo de la máscara de Willy la Tortuga era su ex pareja, Sergio el Kun Agüero. Finalmente se supo que se trataba de Guillermo el Mago Coria.

“Vos te olvidaste de tu pasado”, señaló Wanda a la cantante ya que la ex del Polaco dijo que su compañera sacaba “así (chasquido de dedos)” a los futbolistas. “Son radiólogas de cancha”, bromeó Lizy y mientras la mediática que pronto se mudaría a Turquía se reía, arriesgó: “Para mí, es para hacerle la vida imposible a alguien, es el Kun Agüero”.

Otro momento divertido fue cuando Oli, la Pez Globo realizó su interpretación de “Miénteme” el tema de María Becerra y Tini Stoessel. “Cantó muy bien, es difícil la canción porque la tenemos todos muy presente a Tini”, analizó la mayor de las Nara y entonces Roberto Moldavsky, investigador, realizó su exposición: “Nos dice mucho la manera en que (la máscara) se mueve, juega con el cuerpo mucho esta siempre en pose”.

Wanda Nara creyó que una de las máscaras era Zaira Nara

Fue entonces que Wanda confundió las pistas y creyó que Oli tenía algo que ver con ellos. “Ella escucha en italiano”, la cargó Lizy y aprovechando la pista que la rubia entendió mal, Moldavsky se dirigió a Nara y arriesgó: “Aunque no lo sepas, es tu propia sangre, esta tu hermana”.

“Ay sería horrible que no reconozca a mi propia hermana, hace 24 horas que no sé qué hace, estoy acá en Argentina por ella también”, se lamentó no darse cuenta en caso de que efectivamente fuera Zaira y le pidió a Oli que girara: “Quiero ver si esa cola a ver si la reconozco... puede ser mi hermana, pero mi hermana en Morfi no cantaba. Zaira no se mueve así, es más tosca”.

El nuevo formato, que cuenta con la conducción de Natalia Oreiro, comenzó pasadas las 22.40 luego del final de La Voz Argentina, que dio por ganador al chubutense Joshva Montoya. “¡Hola, hola, hola! Buenas noches, ¿como están? Tengo una emoción, unos nervios que ni se imaginan. Pero estoy muy contenta porque para mi esto es un gran desafío. Muchísimas gracias por confiar en mí. Esto es ¿Quién es la máscara?”, dio la bienvenida la actriz uruguaya.

De inmediato recibió a los investigadores para luego darle paso a los tres grupos de dos máscaras cada uno (Willy la Tortuga y Brillo el Unicornio, Olaf y Mamba, Altavista el Mounstruo y Oli la Pez Globo).

Después de cada ronda el público votó a los mejores, de los tres perdedores el público salvó a una máscara y los investigadores a otra, dejando afuera en este primer episodio a Willy la Tortuga, que resultó ser Guillermo Coria.

