Cinthia Fernández le contestó a la mamá de Matías Defederico: “Nefasta y deplorable”

Cinthia Fernandez volvió a enfrentarse públicamente a Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico

Cinthia Fernández le respondió a Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, luego de que asegurara que en el colegio de sus hijas Charis, Bella y Francesca estarían juntando firmas para que no formen más parte de la institución por conflictos que la panelista habría tenido con otra madre.

Horas después, la panelista de Momento D (El Trece) desmintió los dichos de su exsuegra y agregó que la llevará a la Justicia. “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe”, escribió Fernández en sus Instagram Stories.

“Ocupate de tus hijos que te salió el machito bastante falto de huevos y violento como vos. Fue bien criado a tu imagen y semejanza”, agregó contra Matías Defederico y su madre. “Vas a pagar cada calumnia e injuria sobre la vida de mis hijas. Nefasta y deplorable. Nos vemos pronto en la Justicia”, resumió Cinthia.

La dura respuesta de Cinthia Fernández a Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico (Foto: Instagram)

En una story siguiente, fue directamente contra el exfutbolista y agregó la captura de un documento judicial. “Al progenitor le puedo decir que puede buscar la presentación hecha hoy”, le avisó a Defederico y en el casillero de la causa se lee: “Carátula: Defederico Matias Adrián C/ Fernández Romano Cinthia Giselle s/ Divorcio por presentación conjunta”, presentado ante el Juzgado de Familia N° 2 de Zarate.

“Qué haga lo que necesite hacer judicialmente. Ya no voy a soportar más lo que le están haciendo a mis hijas. No se entiende realmente qué quieren”, agregó Cinthia y arrobó a su abogado Roberto Castillo a este escrito.

Cinthia Fernández le pidió a Matías Defederico que vaya a retirar la presentación conjunta de divorcio (Foto: Instagram)

Unas horas más tarde, Cinthia publicó una captura de un chat con el “Padre de las nenas”, tal como tiene agendado a Defederico en WhatsApp, con la siguiente explicación a modo de contexto: “Efectivamente el escrito presentado y ya está en fiscalía trata de este contenido. Ya no puedo más y de verdad ya estoy muy cansada. Tapo el nombre de la autoridad que llamó a Fran y las nenas cuando estuvo internada para no exponer a nadie que no merezca estar en este kilombo”, escribió.

“Vamos a proceder suspender el régimen de visita. Dicha decisión ya fue noticiada al Juzgado de Familia. Consideramos que ya no se puede vivir así”, se lee en un fragmento del chat. “La nena hoy agarró mi celular por un juego que tengo yo y vio en las fotos que hice captura para presentar en el juzgado, el título de que las van a echar del colegio”, agregó Cinthia para contarle a Defederico cómo una de sus hijas se enteró de la supuesta expulsión de la escuela.

Cinthia agregó otra captura de chat con la siguiente aclaración. “¡No mucho más que esto! Ya de verdad no doy más. Hacé lo que quieras. Esta es la única manera que puedo intentar para que tengamos un poco de paz y garantías en nuestras vidas. Yo la verdad me lo re mil merezco porque me rompo el lomo por ellas. Y ellas se lo merecen porque son únicas e inmensamente perfectas. Ojalá algún día dejes de dañar y reviertas tu manera de ser ‘hombre y padre’”, dijo, apuntando a Defederico.

“Es una pena que habiéndote revinculado y todos tratando de bajar un cambio por el bienestar de las chicas, vuelvan vos y tu familia a atacarme a mi y a mis hijas de manera injustificada”, se lee a Cinthia en la conversación con el exfutbolista.

(Foto: Instagram)

Fragmentos de los chats entre Cinthia Fernández y Matías Defederico (Foto: instagram)

“Fush, punto final. Ahora sí. Buen día a mi bella comunidad. ¿Arrancamos con humor?”, ironizó cuando ya eran casi las 8 de la noche del viernes.

Durante las vacaciones de Cinthia Fernández con sus tres hijas en Punta Cana, se notó una posible tregua tras más de cuatro años en conflicto con Matías Defederico. Aunque tuvieron contacto telefónico las horas que Francesca estuvo internada por una gastritis aguda en República Dominicana, la tensión y las acusaciones cruzadas no cesaron. Mientras la panelista realizaba un detallado descargo tras enterarse de que su exmarido iniciaría una denuncia porque sus hijas viajaron al exterior sin que esté bajo conocimiento, su exsuegra lanzó otra acusación.

La última Instagram Story que Cinthia Fernández le dedicó a su nueva disputa con Matías Defederico y su mamá (foto: Instagram)

En diálogo con Primicias Ya, la madre del exfutbolista expresó su enojo: “No me dejó tratar nunca con mis nietas. Nunca pude hablar con ellas. Y asistencia psicológica se lo sugirió el Juzgado, varias veces, y se niega”.

Luego expresó su preocupación por una supuesta situación de violencia que tuvo lugar en las cercanías de la escuela a la que asisten las menores de edad. “Lo que quiero contar es que están juntando firmas para que a las nenas las echen del colegio porque ella se puso a pelear con una mamá; le pegó una patada al auto de una madre en la puerta de la escuela hace unas semanas”, aseguró. Y agregó: “También pasó que iban a un lugar de equitación y ella se terminó peleando no sé con quién, así que también las echaron. Eso pasó hace un tiempo”.

“Lugar que tocan las nenas, lugar que la madre hace lío y las terminan echando. Estas cosas no las cuentan pero existen”, le contó al mismo sitio. Sobre el final recalcó que “no cuida la salud mental de las nenas” y aseguró que hizo la denuncia correspondiente. “Nosotros tenemos los chats y sabemos todo. Ella vive del quilombo y estamos cansados. Todo lo que decimos es verdad”, cerró.

