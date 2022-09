La preocupación de Luciano Castro por las diferencias entre Flor Vigna y Nico Occhiato

Luciano Castro se peleó con Nico Occhiato por Flor Vigna

Los chistes y pases de factura entre Flor Vigna y Nico Occhiato en El último pasajero, resultaron ser más que un divertido paso de comedia entre la ex pareja y parece que cuando se apagaban las cámaras, los reproches continuaban fuera del aire, a tal punto que hasta Luciano Castro le habría pedido a su novia que dejara el ciclo de Telefe.

“No se hablan y está el factor Luciano Castro, que estaba cansado de ver llegar a Flor de las grabaciones triste, de mal humor, no disfrutando de un programa que va bien, con una conducción que la ponía en un lugar, con una dupla que podía seguir”, comenzó contando Adrián Pallares en Socios del Espectáculo sobre la preocupación del ex de Sabrina Rojas, quien no ve bien a la ex Combate.

Luego siguió: “Él le preguntó a Flor que qué pasaba, por qué no dejaba”. En ese punto Rodrigo Lussich aclaró que no se trataba de una cuestión de celos, porque Occhiato es el ex de Vigna, sino que al actor le molestaría verla a ella mal.

Luciano Castro, Flor Vigna y Nico Occhiato

Además, agregaron que los conductores “laboralmente se llevan mal” y que las grabaciones siempre fueron complicadas. “Hay muchos testigos de la situación, y todos coinciden en señalar que él varia veces le puso los puntos por esas dificultades que tenía (ella a la hora de realizar los PNT), que los comentarios eran muy recurrentes y que iban subiendo de tono cada vez”.

“Aparentemente, muchas veces, según cuentan los testigos, tenían que ver con ciertas trabas al aire de Flor, ciertas equivocaciones y un Occhiato poco tolerante. Y hubo frases de ella, como: ‘El agrande que tiene este tipo, la soberbia, no se entiende, no lo conozco. Lo desconozco’”, agregaron.

“Personalmente me tocó enterarme hace un par de semanas por compañeros de colegio de una de mis hijas que fueron al programa y participaron de la grabación y fueron testigos de estas situaciones. Como por ejemplo algunas dificultades de Flor para hacer un chivo y la impaciencia, el fastidio de Nico Occhiato. El programa tendría que haber terminado a una determinada hora, porque son menores de edad, y siguió hasta casi las 12 de la noche: la grabación se extendió, había problemas, no se terminaba...”, contó Pallares.

Habría sido incluso durante una de esas grabaciones que ella le habría dicho “no sé cómo pude enamorarme de vos”. “Entonces ella no se lo bancó más, explotó y le dijo de todo. La pelea fue muy fuerte, los gritos se escucharon porque eran muy fuertes y hoy ni siquiera se dirigen la palabra. Ese es el cuadro de situación”, agregaron en el ciclo de El Trece.

Luli Fernández, amplió: “Florencia cree que a Occhiato se le subieron los humos a la cabeza, sobre todo desde que (Mario) Pergolini lo subió al ring de los grandes jugadores del mercado, y hay algunas cosas que no puede creer. Una de las cosas que le dijo que no podía creer cómo había cambiado. Realmente, si todo es así como lo cuentan, no hay necesidad de hacer comentarios burlones ante un error cuando es un programa grabado donde no hay problema en cortar y repetir”.

En mayo de este año, cuando Diego Poggi en una entrevista le preguntó a Flor “¿Qué es lo peor de trabajar con tu ex?”, ella no dudó en responder: “Para mí, todas las cosas que me hicieron m...de la relación como que las vuelvo a vivir pero en clima laboral. Pero es la posibilidad de reencontrarme de otra forma y decir qué cambios puedo buscar en mí para entender que somos dos personas diferentes y que hoy tenemos que hacer equipo por un sueño que tenemos en común”.

