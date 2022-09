Celeste Cid celebró la mayoría de edad de su hijo André: tierno saludo y elogio a Emmanuel Horvilleur

Celeste Cid y André en la celebración del cumpleaños de su hijo en 2018: ahora cumple la mayoría de edad

El 2 de septiembre de 2004 Celeste Cid fue mamá por primera vez, cuando nació André, fruto de su noviazgo con Emmanuel Horvilleur. Por estas horas la actriz tiene las emociones de flor de piel, porque su primogénito alcanzó la mayoría de edad. Para homenajearlo, le dedicó un sentido posteo con varias imágenes familiares, y luego mostró la tierna respuesta de su hijo. También aprovechó para destacar el rol del cantante como padre.

“Hace 18 años soy madre del pibe más hermoso del mundo. Bueno, sensible, conectado, inteligente y buen amigo de sus amigxs”, expresó en el epígrafe de la publicación que incluye cuatro fotos, y en una aparece también con su hermano menor, Antón, de cinco. “Te amo hasta pasar el infinito, lo que sigue, 20 estaciones después”, sentenció, conmovida por el paso del tiempo y la persona en que se convirtió aquel bebé que flechó su corazón desde el instante en que cruzaron miradas, tal como mostró en otra de las postales.

“Hicimos todo bien, papito Emma. Gracias por esta aventura compartida”, escribió en el final, y etiquetó a Horvilleur. En los comentarios dijo presente también su expareja, Michel Noher -con quien tuvo al pequeño Antón-, quien felicitó al cumpleañero: “¡Feliz cumple a ese hermano mayor!”, al igual que su padre, Jean Pierre Noher, quien halagó a Celeste: “¡Felicidades para André y felicidades todas para esa mamaza!”. También se sumaron una gran cantidad de colegas: Julieta Nair Calvo, Nancy Dupláa, Nico Vázquez, Mercedes Morán, entre muchos más.

La portada del posteo de felicitación de Celeste Cid para su primogénito

Una de las fotos que la actriz eligió para homenajear al cumpleañero, André Horvilleur

El tierno intercambio de mensajes de Celeste Cid y su hijo André

A través de sus historias de Instagram, compartió una captura de pantalla del mensaje que recibió de su hijo: “Te amo ma”, a lo que ella respondió: “Yo a vos, para siempre, siempre, siempre”. Emocionada por el gesto del flamante mayor de edad, admitió: “Para mí no hay más arriba que esto”. Emmanuel hizo lo propio también en sus stories, con una imagen del joven y su cariño puesto en palabras: “Feliz cumple, ¡te amo!”.

Cabe recordar que Cid y Horvilleur fueron pareja durante tres años, desde 2003 hasta 2006, cuando oficializaron su ruptura. Sin embargo, mantuvieron una excelente relación como padres desde su separación, y dejan a la vista la buena predisposición tanto a través de las redes sociales como en las entrevistas que han brindado. En 2018 la actriz había charlado a corazón abierto con Catalina Dlugi por La Once Diez, y reafirmó su cariño: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años”.

El saludo de Emmanuel Horvilleur para su hijo André

“Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”, aseguró. El músico actualmente está en pareja con la bailarina Evangelina Bourbon, a quien conoció durante su etapa como cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas, mientras que Celeste confirmó en mayo último que se separó de Iván Pierotti, tras cuatro años de noviazgo. “Estoy sola y muy bien”, confesó en diálogo con El Ejército de LAM (América).

“Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”, aseguró. “A mí me está pasando ahora que digo: ‘Me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera”, explicó. Cuando le consultaron si está abierta a comenzar otro vínculo o prefiere mantener su soltería durante algún tiempo más, reflexionó: “El amor no te lo trae siempre un otro, eso es una responsabilidad y en nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo; generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”.

