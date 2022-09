Los chats entre Cinthia Fernández y Defederico durante la internación de Francesca: partes médicos y llamadas frustradas

Cinthia Fernández mostró los chats con Matías Defederico

“Matías Defederico hará la denuncia donde plantea que la mamá de las chicas se fue del país sin avisarle y denuncia que la mamá de la nena no le pasaba los diagnósticos. Se presentó en la Justicia y le dijo a su abogada que la denunciará”, anunció Luis Ventura. Al enterarse la noticia, Cinthia Fernández realizó un contundente descargo en sus redes sociales y mostró capturas de chat en las que se ve que le informaba cómo estaba Francesca, pero también se ve que él quería llamar a la nena y ella le decía que no.

“Hoy me desayuno con una notica, y vamos a contestar con la verdad, con conversaciones”, comenzó la bailarina en un video en sus redes sociales y siguió: “Dijo que impedí ver el diagnóstico, que impedí ver a la nena, que me iba de viaje, de todo, como siempre, un mitómano, ahí paso las pruebas”.

Entonces mostró un mensaje de WhatsApp que le envió su madre al ex futbolista, con fecha sábado 20 de agosto, en el que la abuela de Charis, Bella y Francesca le cuenta que al día siguiente se van de viaje. “Durante los meses que no veías a las chicas sacamos pasajes e incluso Cinthia cerró cuestiones sin hablarlo con vos, pensando que no querías volver a verlas hasta que el juez lo diga y no sabía cuánto tiempo iba a pasar teniendo en cuenta que la justicia tarda mucho”.

Luego sigue explicando: “Por eso sacamos los pasajes a Bariloche sin consultarlo con vos y ahora estamos ante una situación idéntica, nos vamos unos días a cumplir un sueño de las nenas como sorpresa del Día del niño, las nenas no sabían nada, por eso Cinthia propone compensar unos días una vez que regresen de viaje. Mañana te mandamos toda la información de regreso, hospedaje, contacto. Fran y Bella llevan sus teléfonos, tené paciencia porque no lo agarran mucho, pero tenés mi teléfono a disposición”.

Sin saber qué pasó en el medio ni cual fue la respuesta de él, Cinthia compartió un chat con su ex del día siguiente. “Avisame cómo sigue Fran, sino me tomo un vuelo y voy”, sugiere él, luego ella le cuenta que la nena está “deshidratada con suero, debe ser gastritis. Le pusieron algo para que baje la fiebre porque tiene 38, duerme porque no durmió”. Él insiste con que “por favor” le avise y quiere saber cuál es el hospital para ver si su papá tiene o puede conseguir algún contacto allí”.

Charis, Bella y Francesca en Punta Cana

“Está bien, viajé con seguro desde Buenos Aires, está en el hospital de Punta Cana en la calle España”, cuenta ella y él vuelve: “Ok, anda avisando todo ahora pregunto si mi viejo tiene algo ahí”. Ella le dice que Fran está bien atendida y que tiene todo, que la dejarán internada por una bacteria.

“Perfecto avisame, ¿está dormida o despierta? vos cualquier cosa llamarme también”, le pide él a su ex y sigue: “Pobrecita morocha, la pm, ok, avisame”. Ella le cuenta que va a estar un día más internada y el quiere saber si se trata de algo grave y si es por haber comido en la casa de comidas rápidas y gráfica, ella le explica: “Vomita y se hace caca encima, para mí sí porque es lo único que comió”.

Al enterarse que la fecha de regreso es para el sábado 27 él lo ve como algo bueno ya que “tiene varios días para reponerse” y entonces ella le informa que tratará de quedarse unos días más para que Fran pueda disfrutar su estadía allí y él dice que en estas instancias, “eso es lo de menos”.

Francesca estuvo internada en Punta Cana

Entonces la charla sigue, él le pregunta por el hospital, ella le dice que salió con lo puesto y que las gemelas están bien. “Hablé con ellas”, le dice él. Una charla similar se replica al día siguiente: él quiere saber cómo están, ella le comenta que está esperando al médico y viendo si la pequeña de siete años desayuna y cuando él pide de hablar por teléfono, ella le dice que tiene que ver cómo es “el tema del wifi que es malo”. Luego se ve una serie de llamadas perdidas y audios.

“Cin contame cómo está porque con el último audio no me quedé tranquilo, si es así mañana saco pasaje”, le dijo él. Luego hablan de la bacteria, la ronda de médicos y él pide llamar a al nena, pero ella le dice que no porque duerme. Prueba de ello, le pasa una foto y el papá resalta que se la ve mas deshinchada, ella cuenta que fue por el liquido que antes no había pasado por la vía que estaba mal puesta”.

Más tarde, él le propone averiguar por un vuelo de emergencia “después vemos como lo pagamos, no sé” y entonces ella le informa que le dijeron que se olvidaron la medicación. De nuevo él pide llamar y ella le dice que se tiene que conectar a Wifi. Luego de pedir el parte médico, siendo las 20.00 él le dice que miró un vuelo para Punta Cana a las 2.00: “Si va a estar internada quiero estar con ella”.

Desde la habitación del hospital la panelista de Momento D le confirma que Fran podría recibir el alta al día siguiente y que haría tratamiento ambulatorio y una vez más le pide que no llame, sino que mande audio porque la nena está sensible: “Hablando de las hermanas se puso a llorar”.

Una vez más él quiere que ella deje que llame a la nena y le pide los datos del vuelo de regreso. “¿Para qué?”, cuestiona la bailarina y él retruca. Le dice que para ir a verla y porque le tiene que avisar: “Se fueron sin avisar nada, tu mamá me dijo que me iba a avisar todo y nunca supe que estaban en Punta Cana, hasta que me entere por las noticias, entiendo que me detestes pero soy el papá y tengo derecho a saber. Te llevás a las nenas del país sin avisar y pretendés tener razón. Jamás me opondría a que viajen o disfruten pero al menos tené la delicadeza de avisar y porque me desayuno que la nena esta internada por las redes, no fuiste capaz de avisar”.

“No hablo con vos no voy a discutir, vengo de pasar tres días de mierda”, cerró ella y dejó de escribir. En las últimas horas dijo que él sabía dónde estaban porque ella había compartido datos del hotel en sus redes sociales.

Al día siguiente él pregunta cómo están, se ve una llamada perdida y horas mas tarde le reclama que habla con todos los medios y no con él. “Ya hablaste con mi mamá, no voy a hablar con vos en la medida que me maltrates”, le dijo ella y él retruca: “¿Saber de mi hija es maltrato?”.

Durante esa semana, cuando él le pregunta nuevamente la fecha de regreso, ella le informa que arreglaron para quedarse dos días más: “Dejanos disfrutar, en Buenos Aires no te preocupas, si no te respondemos en porque estamos de vacaciones, nadie te va a impedir saber de ella”.

Luego de mostrar los chats que ella dijo que son “pruebas” Cinthia realizó un video: “Le voy a decir que lo que nunca tuvo colgando lo tenga y que me las deje de romper porque yo sí tengo ovarios y huevos porque me ocupo de todo y en vez de ser buen tipo y estar agradecido que las hijas están impecables, prolijas, que son educadas, que son sensibles y maravillosas... dejá de molestar, andá a un boliche, entretenete, buscá laburo, quizás con eso puedas pagar lo que hace cuatro años no pagas”.

“No salgo, tengo tres laburos, no duermo porque tengo el mejor laburo que es ser madre porque siempre fue así, nunca fuiste buen tipo, nunca estuviste. ¿Justo vos me vas a cuestionar que me las llevo de vacaciones? ¿Por qué no contás por qué tu hija no se queda en tu casa? Porque un día me llamó llorando escondida a las dos y media de la mañana, que estabas hablando mal de mí delante de ella y me dijo que me extrañaba, le sacaste el teléfono, le gritaste y la hiciste llorar”. Fui a buscarla con la policía”, siguió.

“¡Denunciame!”, lo desafió y argumentó: “Peor es tener una denuncia por no cumplir con alimentos, porque no sos capaz de aportar, si no temes guita sumá siendo buen tipo. Sean agradecidos (a él y su familia), que hay tres nenas maravillosas y tanto yo como ustedes las estamos perjudicando, es una vergüenza y soy partícipe de esa vergüenza”.

SEGUIR LEYENDO: