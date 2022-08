Esteban Lamothe apoyó un polémico mensaje en contra de Lali Espósito

Esteban Lamothe, filoso contra los shows de Lali Espósito

El último sábado, Lali Espósito hizo vibrar a miles de fans en el Movistar Arena. Con una lista interminable de hits, la artista desplegó toda su sensualidad y cantó durante más de dos horas. Pero, sin dudas, lo más comentado fueron los besos que se dio con los distintos bailarines en el escenario: ya se convirtieron en una característica de sus shows, al punto de que su público lo bautizó como “el chape tour”.

Sin embargo, y a pesar de tener millones de seguidores que la animan a ir por más, la ex Casi Ángeles también tiene sus detractores. Uno de ellos parece ser Esteban Lamothe, que suele ser muy activo en Twitter y quien sorprendió al darle “me gusta” a un filoso mensaje en su contra. “Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows”, decía el tweet con el que el actor coincidió. Y, al parecer, no fue el único: tuvo más de tres mil retweets, más de mil tweets citados y casi 50 mil “likes”.

En tanto, la misma usuaria que lo escribió, agregó: “Es como que está pasando por una pubertad con delay”. Además, se dedicó a contestarle a algunos otros internautas que avalaron con su postura: “Menos mal que no estoy sola en este sentimiento”.

El tweet en contra de Lali Espósito al que Esteban Lamothe le dio "like"

Lo cierto es que, lejos de contestar cualquier crítica, Lali continúa arrasando en sus conciertos. Tan es así que, luego de agotar otra función en ese mismo estadio agendada para el 3 de diciembre, anunció una fecha más para el día siguiente. Y en cada show, sorprende besando a distintas personalidades: por caso, en su último show lo hizo con Cazzu, a quien invitó a cantar “Ladrón”, el hit que las unió en 2020.

Además, a mediados de agosto Lali estuvo brindando un concierto en el Antel Arena de Uruguay, donde casualmente estuvo su amiga Eugenia La China Suárez, a quien también le dio un fogoso beso ante la multitud de sus fans. En medio de una ovación, se acercaron al micrófono. “¿Cómo está Uruguay?”, preguntó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. “Es la fiesta más divertida a la que fui en mi vida. ¡Te amo!”, agregó la artista, generando un cerrado aplauso. Obviamente las fans registraron el momento con sus celulares, y poblaron luego las redes sociales con los videos del emotivo encuentro.

A través de sus historias de Instagram, la novia de Rusherking compartió imágenes del show de Espósito en Montevideo. “Inspiración, amor, talento, fuerza, perseverancia, trabajo, admiración, amistad, infancia, familia”, describió Eugenia en un video junto a un enorme corazón rosa rodeando a la intérprete de “N5″, a quien conoce desde que son niñas gracias a Rincón de luz, la serie infantil que protagonizaron cuando solo tenían diez años.

En el marco del Disciplina Tour la cantante ya pasó por Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tucumán, La Plata, Córdoba, Salta y Río Cuarto. Pero además, en septiembre estará en Madrid, Málaga y Barcelona, España; Tel Avid, Israel y Lima, Perú. Además, continúa en su rol de jurado en La Voz Argentina (Telefe) y está trabajando en la producción de un nuevo material discográfico que pronto verá la luz.

