La reacción de Matías Defederico luego de ser criticado por no viajar para ver a su hija internada

Matías Defederico con Charis, Bella y Francesca cuando eran más chicas

Los conflictos mediáticos y judiciales entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no se toman vacaciones. Restricciones, pases de facturas, cuotas impagas y denuncias varias forman parte del panorama diario de la expareja que son madre y padre de Charis y Bella y Francesca. Por estas horas la familia está viviendo momentos de alivio, tras el alta de la más pequeña, quien estuvo internada por una descompensación durante varios días en un centro médico de Punta Cana, destino en el que se encuentra con su mamá, su abuela y sus hermanas.

Allí, la bailarina y panelista fue subiendo el minuto a minuto de la salud de su hija, quien tuvo algunas recaídas y terminó ingresando en dos oportunidades a la clínica. Y luego, guardar reposo en la habitación del hotel en el que se hospedan. Producto de eso, su madre tuvo que repartirse el tiempo junto a la abuela materna de las nenas para poder cuidarla y, a su vez, entretener a las mellizas.

Mientras tanto, Matías Defederico se comunicaba con su hija por videollamada y recibía a diario el parte médico que le transmitía su ex. Por un momento, parecía que entre ambos, habían intentado dejar atrás cada uno de sus conflictos y batallas legales. “Hablé con Cin y me dijo que hay probabilidades de que a la tarde le den el alta. Sería una muy buena noticia”, había dicho hace algunos días.

Las historias de Matías Defederico contando sobre la salud de Francesca

Yo ayer hablé con ella por videollamada a la mañana y estaba muy inflamada, pero volví a hablar a la noche y la noté mejor, un poco más deshinchada. Así que creo que vamos bien”, le había dicho Defederico a Teleshow hace unos días, dejando claro que más allá de sus diferencias con la bailarina ambos se mantenían en permanente contacto por este tema.

Con esta foto, Defederico celebró el alta de Francesca (Instagram)

Pero pronto, sus seguidores comenzaron a reclamarle que viaje para estar junto a la nena y para ayudar con las otras dos hijas, que se encontraban solas en el hotel con su abuela. Incluso, Carmen Barbieri desde su programa fue más allá y se ofreció a pagarle el viaje. “¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas?”, cuestionó, y se disculpó por la expresión sin filtro. “Lo digo porque de verdad lo siento; él tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien, y se sentiría mucho mejor con él”, sentenció.

“No es que no tenga un mango, y mirá lo que te digo: ‘Te lo pago yo’; esto juega en contra de él totalmente”. Y concluyó: “Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está”.

Ahora fue el turno de Matías de manifestarse, tras el alta definitivo de la pequeña, que ya comenzó a disfrutar de lo que resta del viaje junto a sus hermanas. “Te amo mi negra hermosa”, le dedicó a su hija para celebrar la noticia. Y luego, un siguiente posteo en el posa para la cámara y escribió: “Siempre de corazón, nunca por interés, ese es mi lema”.

“Siempre de corazón, nunca por interés, ese es mi lema”, dice el posteo que hace algunas horas subió Matías Defederico (Instagram)

Pronto ambos posteos se llenaron de comentarios: “Deberías haber viajado”; “Festejaste tu cumpleaños el fin de semana y no fuiste a ver a tu hija”; “Con esto demostraste que Cinthia tenía razón”, son algunos de los cientos de comentarios que los usuarios le dejan en cada uno de sus posteos.

Mientras tanto, Cinthia hizo un video agradeciendo por las muestras de cariño y explicando quién pagó los gastos de internación de Francesca en un país que no es el suyo. “Hay una cosa que quiero charlar y no quiero que se confunda. Les voy a decir, sinceramente, esto yo lo pagué. Siento hacer esto porque en gran parte salvó la vida de mi nena”, comenzó diciendo sobre la asistencia al viajero que contrató antes de volar con su madre y sus tres hijas a República Dominicana.

En esa misma línea, negó que esa atención recibida haya sido a cambio de un canje como sí lo fue el resto del viaje. “Lo que me pasó a mí es que tenía una extraña obsesión antes del viaje con el seguro médico y resulta que mi mejor amiga había viajado a Estados Unidos y los contrató a ellos y me dijo ‘contratalos que son re copados’”, explicó conforme con la decisión, que finalmente fue acertada al ver cómo se sucedieron los hechos durante su estadía: “Los contraté, feliz de pagarlo y me chupa un huevo haberlo pagado. Quiero hacerles la publicidad como un gesto mío porque lo que le taladraron la cabeza al centro médico Punta Cana, cuya atención fue paupérrima”.

