La salud de Pinky: “Está postrada, la pandemia le hizo muy mal y solo recibió una dosis de la vacuna”

Lidia Satragno, más conocida popularmente como Pinky, atraviesa un momento muy delicado de salud y en las últimas horas la noticia generó preocupación. Sin embargo, Gastón Satragno, el hijo que la conductora tuvo durante su relación con Raúl Lavié, dio detalles en diálogo con Teleshow.

“Obviamente como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá antes de la pandemia todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no” , precisó el hijo músico de la artista. “Fue por una cuestión de que no la podían atender. Más allá de todo eso, gracias a Dios hoy en día ella está muy bien, pese a todo. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”, sentenció.

Gastón dio más precisiones a como se encuentra Pinky en estos momentos. “Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Realmente la pandemia a los ancianos los ha dejado muy de lado. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, lamentó.

Desde su salida de los medios Lidia Satragno fue consumiendo los ahorros que logró ganar durante su extensa carrera cuando supo ser la cara de los programas más importantes de la televisión. “Por suerte pude resolver muchos problemas económicos que tenía y que incidían en la atención que yo podía darle. Ahora va a tener la atención que se merece y que le corresponde a nivel médico”, destacó el joven apenado por la situación que atraviesa su madre.

Pinky tiene 85 años

“Hace rato que no tiene obra social (solo cuenta con PAMI), pero yo tengo un arreglo con Claudio Belocopitt-titular de Swiss Medical- de que cualquier problema serio que ella tenga o cualquier cosa que se necesite, yo puedo contar con los servicios de esa obra social, lo cual me deja más que tranquilo”, reconoció. “De hecho, antes de la pandemia, hubo algunos problemas que tuvo mamá y ellos me lo solucionaron sin costos. Con mucha generosidad de parte de Claudio que sigue en pie”, agregó.

Consultado sobre cómo paso el 2020 la querida locutora, el también músico respondió: “Durante ese tiempo no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y terminó postrada porque no se le pudieron realizar controles debido a que no se podía ir a los hospitales y el PAMI tampoco hizo nada por ella”.

“Hace varios años decidí, con respecto a los problemas que tenía mi mamá, a resolverlos sin contar con nadie y sin depender del Estado, ni de los amigos de ella, ni de los contactos políticos que tuvo porque llegué a la conclusión que era una pérdida de tiempo y así fue como hoy el problema está resuelto”, se sinceró al reconocer que muchos de las figuras del espectáculo se ausentaron cuando ella más los necesitaba.

“Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene", dijo su hijo Gastón Satragno en diálogo con Teleshow

“Mi mamá está en su casa y va a tener la atención que tiene que tener. No le va a faltar absolutamente nada y ya no tiene deudas. Para esto tuve el apoyo de mi familia, de mi papá, de mis sobrinos, de mis tías y de mis hermanas. También conté con la ayuda de Marcelo Araujo-amigo de Pinky- que también es familia. Pero no tuve apoyo ni de las figuras de la política, ni de las figuras de los medios”, sostuvo un poco decepcionado, aunque luego reconoció: “Hubo una excepción que es la figura de Nelson Castro. Él nos estuvo acompañando en este momento difícil que vivió mi mamá desde un principio, el resto cero”.

Durante la charla con este medio, Gastón habló del último paso de su mamá por la televisión. Fue en 2019 cuando en la pantalla de la Televisión Pública apareció acompañada de su sobrina Karina Araujo llevando adelante Memorias Desordenadas, un ciclo con entrevistas, materiales inéditos y singulares anécdotas e invitados especiales relacionados con la gran Pinky. “Con respecto al programa, nosotros esperábamos que resultase de otra manera. Mi mamá cuando armamos todo estaba en otras condiciones”, explicó.

"Si mi mamá no me tuviera a mí no sé qué hubiera sido de ella", lamentó el hijo de la presentadora

También se refirió a la opinión que Lidia Satragno le hizo el último domingo tras el resultado de las PASO: “Este fin de semana estuvimos comentando las elecciones, nos matamos de risa y ella se mostró muy contenta con el resultado” , remarcó. Y luego volvió a insistir con el estado de salud y por el triste presente que vive hoy atraviesa la presentadora.

“Realmente dejamos a nuestros ancianos en situaciones muy extremas que no corresponden, tanto la política como el sistema y la sociedad, estamos en falta con nuestros abuelos. Si mi mamá no me tuviera a mí no sé qué hubiera sido de ella y estamos hablando de Pinky . La gente tiene que tomar conciencia del estado al que llegan nuestros ancianos de desprotección total, de desamparo... Esto no debe suceder más porque este país tiene con qué darles un final digno”, detalló.

“No puede ser que mi mamá terminé así , no puede ser que nosotros solos tengamos que resolver esto. Mi mamá trabaja desde los 15 años, tiene una jubilación lamentable (un poco más de la mínima) que es una vergüenza... ¡Es tremendo! Además, toda nuestra familia sintió todo esto, pero gracias a dios lo resolví. Mi papá, tanto que hablan mal de él, ha estado conmigo y me ayudó con todo lo mejor que pudo”, relató.

Pinky solo recibió una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus. Fue en abril y su hijo debió trasladarla de Palermo (lugar donde vive) hasta Villa Devoto

“Ella va a estar súper, pero quiero que este mensaje quede claro: lo que corresponde es que el Estado se haga cargo de nuestros ancianos porque pagamos toda la vida para eso. Y que se dejen de versos porque de todos los remedios que toma mi mamá uno solo es gratis, el resto salen una fortuna. ¡Laburen por la gente!” , pidió.

Para cerrar, muy indignado contó que Pinky solo recibió una sola dosis de la vacuna Sputnik-V contra el coronavirus. “Se la dieron hace una eternidad que ni se si ya le vale. Encima que ella está postrada me hicieron llevarla a Villa Devoto cuando nosotros vivismo frente al Jardín Botánico en Palermo. La tuve que llevar en auto siendo que ella es discapacitada. ¡Esto es Argentina!”, completó.

