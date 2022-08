La emotiva foto de Luisana Lopilato con su hija Cielo a una semana de su nacimiento

Luisana Lopilato

La vida le sonríe a Luisana Lopilato, que transita por la maravillosa experiencia de convertirse en madre por cuarta oportunidad, con la llegada de Cielo en este universo. Por eso, la actriz se animó a abrir su corazón de par en par y armó un posteo muy dulce al cumplirse una semana del nacimiento.

“Una semana de tu llegada, Cielo!”, comenzó escribiendo la esposa de Michael Bublé en su publicación, donde se la ve con la beba en brazos y usando una manta que lleva el nombre de la pequeña. “Todos los días te miro y celebro el milagro de tenerte en mis brazos ¡Te amamos tanto! Mi bebita”, completó el mensaje que luego escribió en inglés, tal como suele hacer con todas sus publicaciones de redes sociales.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron en padres por cuarta vez. Unos días antes de lo esperado, nació la beba en Vancouver, donde la actriz y el cantante residen buena parte del año. Y, como venían haciendo en las instancias previas, compartieron su felicidad en las redes sociales.

Luisana Lopilato y Cielo, su cuarta hija

“Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!”, escribieron en ambas cuentas, en castellano y en inglés, y sumaron al saludo a sus otros tres hijos: Noah, de 9 años, Elías, de 6, y Vida, de 4. El nombre de la beba lo había mantenido en secreto y solo había adelantado que era obra de uno de sus hermanos, aunque no quiso develar cuál.

Luisana esperó la llegada de Cielo con tranquilidad, en familia y en contacto con sus seguidores de Instagram. Previamente había celebrado el baby shower rodeada de su entorno más íntimo. Fue un día muy especial y nos vamos despidiendo de la panza. Gracias a mis amigas y familia que se encargaron de preparar un baby shower espectacular, me hicieron sentir muy especial y querida. Ahora sí, entramos en la cuenta regresiva”, escribió junto a un álbum de la celebración con sus seres queridos.

Horas antes de ser mamá se abrió a un juego de preguntas y respuestas en la red social en donde tiene más de seis millones de seguidores. Allí contó que iba a ser “un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa”. Por otra parte, una internauta quiso saber el sexo y el nombre de su futura hija. “Es una bebita... y es todo lo que puedo contarles por ahora”, expresó dejando un manto de duda que finalmente fue develado como Cielo Yoli Rose.

“¿Cómo te venís sintiendo? ¿Nerviosa o más relajada?”, fue otra de las preguntas que le llegaron. “¡Me encanta estar embarazada! Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, admitió la ex Rebelde Way. Sus deseos fueron órdenes y el viernes 19 de agosto se convirtió en madre por cuarta vez.

