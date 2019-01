—Ya sabiendo, pero no viendo. En mi adolescencia me vestía de mujer fuera de mi casa. Cuando a los 12, 13 me empiezo a pintar para ir al colegio secundario, un día la jefa de preceptores me dice: "Usted, Costa, no puede venir maquillada a la escuela". Le digo: "Bueno, es lo que hay". Yo era la abanderada, entonces, ¿qué me iban a decir?, si yo siempre tuve el primer promedio. Ahí descubrí, pero no es con bondad, que el saber es poder. Me daba cuenta de que muchos compañeros no me hablaban pero que necesitaban de mi saber, porque a la hora de la prueba, la que hacía la prueba era yo.