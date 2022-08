El exabrupto de Laurita Fernández contra Nazarena Vélez luego de que la comparara con la China Suárez

Laurita Fernández apuntó contra Nazarena Vélez (Video: "Intrusos", América)

En los últimos días, el antiguo enfrentamiento que había entre Nazarena Vélez y Laurita Fernández volvió a recrudecer en los medios. Es que la productora aún no logra perdonarle que, a su criterio, ella haya sido la tercera en discordia entre su hija Barbie y Federico Bal, que por entonces era novios. En ese momento, todo terminó mal entre los actores, que se separaron en medio de acusaciones cruzadas de violencia y también de rumores de infidelidad por parte de él, que indicaban que el hijo de Carmen Barbieri ya tenía una relación amorosa con la bailarina. Lo cierto es que si bien ya pasaron muchos años, la “angelita” no se olvida.

En este contexto, días atrás el conflicto entre ellas se retomó cuando, luego de una nota que pusieron al aire en LAM en el que la conductora de Bienvenidos a bordo hablaba sobre su actual vínculo con Nicolás Cabré, Nazarena apuntó: “Nada me interesa menos que esta nota”. Entonces, ante la consulta de sus compañeras sobre si le guardaba rencor, ella lanzó: “No, pero no me cae bien. Y si vamos a juzgar a la China (Eugenia Suárez) y vamos a juzgar a todas las mujeres con la misma vara...”.

Sorprendido, Ángel de Brito le preguntó: “¿Vos decís que Laurita es igual a la China?”. “Sin ninguna duda, con Barbie se comportó de la misma manera. Nadie va a buscar a nadie, pero si nosotras estamos acá, somos todas compañeras de trabajo y yo me meto con el novio de Pía (Shaw), y después vengo y la abrazo, y bueno, qué sé yo... Pero igual, después, le terminó haciendo un favor, eh”, respondió Vélez contundente. Y detalló: “Eran compañeras de trabajo en el teatro y se iban a comer siempre juntas, no era simplemente el Bailando... pero vamos a dejarlo acá”.

Lo cierto es que este lunes, Intrusos fue a buscar la palabra de Laurita, que se mostró muy molesta con el ciclo de de Brito. “No me gusta cuando doy una nota o hablo, y después leo burlas, chistes...Se burlan porque diste la nota y no me gusta que me gasten”, señaló. Entonces, el cronista Alejandro Guatti, quiso saber si le molestaron los dichos de la panelista y ella sorprendió con un exabrupto: “No, me ch...un huevo lo que diga, chau”, cerró entre risas irónicas.

Laurita Fernández se mostró muy molesta por las declaraciones de Nazarena Vélez

Justo antes de referirse a Nazarena, Fernández también había hablado sobre las versiones de reconciliación con el ex Son Amores. “Me reí, no me molesta, está todo bien”. Y aclaró: “Él vino a ver una pasada de la obra (El Método Gronholm, que protagoniza junto a Benjamín Vicuña y Rafael Ferro), justo antes de que estrenemos. Yo tenía ganas de tener su visión y la obra le gustó un montón, así que estuvo bueno que venga”.

En una entrevista reciente con Teleshow, la excampeona del Bailando había explicado su actual relación con Cabré. “Tenemos la mejor. Más allá de que tuvimos un vínculo, lo respeto como actor. Cuando trabajamos juntos en Departamento de soltero me ayudó mucho a nivel actoral. Él es un genio haciendo humor, me parecía re importante que pudiera venir a ver la obra. Estas semanas estuvimos invitando a amigos, gente conocida y cercana en la que confiamos, para que vengan a ver la obra. Realmente todo suma y aporta, así que re buena onda”.

