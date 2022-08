Barbie Vélez confirmó que está embarazada: el llanto desconsolado de Nazarena

Barbie Vélez confirmo su embarazo en LAM (América)

El rumor venía circulando desde hacía ya varios días. Sin embargo, fue la misma Barbie Vélez la que este lunes confirmó en LAM que está esperando su primer hijo junto a Lucas Rodríguez. Después de dar la noticia a modo de enigmático, Ángel de Brito decidió compartir el momento íntimo en el que la hija de su panelista le comunicaba la buena nueva a su madre. Y pudo verse el llanto desconsolado de Nazarena Vélez al descubrir el test de embarazo positivo que la joven de 28 años, fruto de su matrimonio con Alejandro Pucheta, había guardado dentro de una caja.

“No lo puedo creer todavía. Me dijo: ‘Vení mami a comer a casa que cociné una pavada’. Y como ella no lo estaba buscando, según lo que me había dicho, no me lo esperaba ni de casualidad”, dijo Nazarena, que también es madre del Chyno, de su relación con Daniel Agostini, y de Thiago, de su pareja con Fabián Rodríguez. Y explicó: “Por eso, cuando me preguntaban si iba a ser abuela, yo decía: ‘Hay que ver si se puede, si se quiere...”.

La actual “angelita” dejó en claro que ella sigue viendo a su hija, que se casó en septiembre del año pasado, como a Barbarita. “La veo bebé, la veo chiquita. Y aparte, lo que me pasó es que cuando la miré a los ojos, ella tenía un cagaz...Se me quedó como diciendo: ‘Sí, te juro que sí'. Y después nos abrazamos y me dice: ‘¿Y ahora qué?’ Es tan chica y tenemos una relación que no sé cómo explicarlo, todavía estoy en shock”, dijo con lágrimas en los ojos.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en septiembre de 2021 (Ramiro Souto)

En ese momento, Barbie se comunicó mediante una videollamada para confirmar la información. “¡Qué emoción! ¡No lo puedo creer! Iba escuchando el enigmático y no podía creer que era yo. Le mandaba mensajes a mi mamá y le decía: ‘Por favor, los nervios que tengo’. Es tremendo”, dijo la joven. Y luego dio detalles de cómo está transitando su embarazo.

“Estoy medio, medio. Estuve con bastantes náuseas. Estoy de tres meses y todo este tiempo, básicamente, estuve con mucho sueño y cansancio, lo lógico. Pero es todo nuevo para mí, así que estoy experimentando todo”, explicó. Y después se refirió a su mamá en el rol de abuela: “La amo. La estaba viendo recién y casi lloro. Primero, por lo que me bancó de verdad, porque no dijo absolutamente nada. Yo le conté el primer día que me hice el test porque no sabía que hacer, a qué médico tenía que ir...Eran muchas cosas en mi cabeza y dije: ‘Necesito contarle a mi mamá para que me ayude y me tranquilice’”.

Barbie contó que en un principio sólo su madre y su padre sabía de la noticia, porque la familia de Lucas estaba de viaje y se la querían comunicar personalmente. Y que, recién después, fueron contándole del embarazo a sus amigos más cercanos. “Fuimos muy cautelosos, queríamos hacernos todos los estudios y que estuviese todo bien”, señaló.

¿Cómo se dio cuenta de que estaba esperando un bebé? “Yo en realidad no me di cuenta. Estaba con un tema hormonal, por eso sentía que no era el momento. Pensé que iba a buscar pero iba a tardar bastante. Lo tenía muy en la cabeza eso. Así que lo que menos me imaginaba era que estaba embarazada. No me indisponía, pero era algo muy normal en mí por lo que no me llamó la atención. Me hice el test como para ver el negativo, porque así me iba a relajar y me iba a venir. Y cuando vi el positivo no lo podía creer”, dijo Barbie, quien este martes posiblemente sepa el sexo del hijo en camino.

SEGUIR LEYENDO: