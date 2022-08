Gabriela Villar, la fan de Marcelo Tinelli que cumplió su sueño: el tierno gesto del conductor

Gabriela Villar y Marcelo Tinelli en su primer encuentro presencial

“Lloré terriblemente, no podía parar”. Las palabras salen de la boca de Gabriela Villar, quizás la fan que más sabe sobre la vida de Marcelo Tinelli y que, en los últimos días tuvo la posibilidad de conocerlo personalmente.

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, el conductor supo cosechar miles de seguidores. A cada uno de ellos, trata de devolverles todo su cariño, pero no siempre tiene la oportunidad de encontrárselos y tener una charla distendida. Por eso, sin dudas ella es una afortunada. La mujer, que es una periodista que trabaja en la página montehermosodigital, lo admira desde que el hombre de Bolívar hizo su primera aparición en la televisión.

“Lo conocí en Badía y compañía. En ese tiempo, no había celulares, nada, y como a mí me gustaba el periodismo de espectáculos, buscaba la información ahí. De a poco lo fui conociendo, pero lo que más me enganchó fue cuando arranca con Videomatch a las 12 de la noche con el humor, cómo se divertía él y el trato que tenía con sus compañeros...era otro momento, con las cámaras ocultas que hoy ya no las podría hacer más. Todo eso me fue atrapando y fue creciendo Marcelo, fui creciendo yo. Todas las noches entraba en mi casa, por eso digo que Marcelo es parte de mi familia”, comienza relatando a Teleshow.

El tierno abrazo entre Tinelli y su fan, Gabriela Villar

Entonces, contó cómo se le ocurrió contactarlo. “Los que tenemos esta profesión tenemos acceso más fácil a números telefónicos. Un día le escribí, cuando él había vuelto el año pasado a la tele después de la pandemia, que yo no la pasé bien porque soy asmática y tenía que estar encerrada, y para mí él siempre fue una alegría. Yo siempre digo que llega diciembre y me deprimo porque él no está. Y se me dio por escribirle y contrale que estaba muy contenta por su vuelta”. En tanto, reveló cómo fue su reacción: “Me contesta y yo lo primero que le dije es: ‘¿Sos Marcelo?´. Ahí me grabó el primer audio y empezamos un ida y vuelta. No te digo que le escribo todos los días, pero cada tanto y si hay algo que no me gustó, siempre le hago críticas constructivas”.

Lo cierto es que, finalmente, pudieron concretar un ansiado encuentro presencial. “Le dije que iba a viajar a La Plata a ver a mi familia y le pregunté si lo podía ir a ver. ´Por supuesto, te voy a estar esperando´, me dijo, y me pasó el teléfono de Silvina, su secretaria, para arreglar con ella. Coordinamos entonces para ir hace dos martes atrás al estudio, me llevó una amiga en el auto y pasamos todo el día”.

Marcelo Tinelli y Gabriela Villar tuvieron una distendida charla

“A la noche, cuando termina la grabación, no me pude encontrar con él porque se iba al asado con L-Gante. Lo estaba esperando por una calle y él salió por otra, me confundí yo. Fue una desilusión, pero me dijo que al otro día coordinábamos. ´Dije ya está, ¿Marcelo se va a preocupar por mí?´. A mí lo único que me faltaba era la foto con él. Al final, me dormí como a las cuatro de la mañana y me puse el despertador cada 15 minutos por si me perdía el mensaje de Silvina. Y llegó el mensaje, me dijo que nos iban a pasar a buscar con un chofer. No lo podía creer, Marcelo cumplió y no se olvidó”, continuó con su relato.

Emocionada, dio más detalles del tan esperado encuentro. “Era un lugar que tenía un café, me recibe su secretaria y, cuando miro para el costado, lo veo a Marcelo sentado y que me sonríe. Casi me morí. En el abrazo, me prendí como garrapata. No podía parar de llorar y, después de no sé cuánto que lo tuve abrazado, nos sentamos y tuvimos una charla muy, muy linda. Hablamos mucho del programa, del nuevo formato, de cuando nos conocimos”. A pesar de que es periodista de profesión, contó que nunca le pidió una nota. “No quise porque para mí era mi momento más que el periodístico. Lo único que le pedí fue hacer una videollamada con mi hija, que es fanática de él. Somos todos de Boca menos ella que es de San Lorenzo por Marcelo”.

Gabriela Villar también tuvo la oportunidad de fotografiarse con El Tirri, Locho Loccisano y Alejandro Paker, tres de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora

“La humildad que tiene es impresionante. Le pegan mucho porque no lo conocen y el año pasado fueron muy injustos con él”, confió sobre la personalidad de Tinelli. Y destacó el despliegue de este nuevo ciclo: “Las cámaras, las luces, la producción que no te deja pasar ni un solo detalle...cualquiera se sorprende con eso. El nivel de Canta Conmigo Ahora es internacional, es majestuoso estar ahí adentro”.

Por último, también reveló que siguen teniendo contacto aún después de ese primer encuentro presencia. “De hecho ayer me mandó un mensaje. Fue muy generoso, su secretaria me planteó algo que no lo voy a decir, pero es algo a lo cual yo le dije que no porque no era mi propósito”, confesó. “Es como si fuera mi hermano, le tengo un amor incondicional. Por eso me duelen las críticas que recibí, mucha gente me dice que fue armado y eso es lo que más me dolió, porque es gente que ni siquiera sabe que existo”, cerró. Y anticipó: “A fin de año vuelvo al programa”.

