La reacción de Mica Vázquez cuando le preguntaron si Fernando Gago le mandó un mensaje

La actriz habló de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre las infidelidades que sufrió con el exfutbolista

Han pasado muchos años desde que Micaela Vázquez se separó de quien fue su pareja por cuatro años, Fernando Gago. Aunque se sabía que la ruptura se había dado en medio de un escándalo, ahora la actriz reveló detalles que eran desconocidos hasta el momento.

Lo cierto es que Mica ya rehizo su vida, está felizmente en pareja con Gerónimo Klein, con quien se convirtió en madre de Baltazar, que tiene dos años. La actriz además es parte del staff de Antes que nadie, el ciclo de LuzuTV que también conducen Diego Leuco, Cande Molfese y Martín Dardik.

Fue allí que la ex Rebelde Way se abrió mientras en el programa hablaban sobre el “stalkeo tóxico”. Es que en una de las charlas distendidas que caracterizan al programa y en la que cada uno cuenta experiencias personales, fue que la actriz comenzó a tirar datos.

El motivo de la ruptura no fue solo por una infidelidad, sino que hubo algo más. “Igual yo me separé porque… esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta”.

Sin comprender demasiado, el conductor indagó: “O sea, ¿sobre tu casa él le mandó eso a Gisela?”. Al poco tiempo de ella dejarlo, el ex Boca confirmó su romance con la ex tenista: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

Mica Vázquez Recordó Cómo Se Separó De Fernando Gago

“Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”, dijo desdramatizando. Estos dichos, fueron reafirmados luego en su paso por PH, Podemos hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff, el sábado pasado por la noche donde la actriz agregó: “Me fue infiel con media Europa”.

Este lunes, en una nota con Socios del espectáculo, la actriz habló de las repercusiones que generaron sus palabras. “Yo dije que fue infiel, pero ya está. Para mí prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra. Tengo una familia hermosa. Pasaron muchos años. No le guardo rencor a Fer. Lo quiero. No sé si estará enojado, o no estará enojado. No es algo que hoy a mí me interese”, comentó.

“¿Te mandó mensajito o algo?”, le preguntó el cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “No importa, ya está”, respondió la artista un poco incómoda ante la situación y concluyó: “Yo nunca, en estos 15 años desde que me separé de Fer, fui a hablar de él. Y nunca lo voy a hacer. Acá -en la radio-, en un contexto en el que me siento cómoda, hablé de mi vida en general”.

