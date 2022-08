El profundo mensaje de Calu Rivero tras conocerse la noticia de su embarazo

Calu Rivero espera su primer hijo junto a Aíto de la Rúa

Desde que se supo que Calu Rivero y Aíto de la Rúa esperan su primer hijo juntos, la pareja recibe una ola de felicitaciones en sus respectivas cuentas de Instagram. Aunque cultivan un bajo perfil, la actriz se conmovió por los cálidos mensajes de sus seguidores y quiso extender su gratitud con un posteo. Después de contarle a su familia en su Catamarca natal la feliz noticia, demostró su alegría en las redes sociales.

“Kairós, gracias”, expresó en el epígrafe de una foto donde se la ve con una enorme sonrisa, los rayos del sol ingresando detrás suyo y el torso desnudo. También sumó un emoji de destellos luminosos, como símbolo del mágico momento que está viviendo. La palabra que eligió para acompañar su agradecimiento tampoco es casual: kairós es un concepto que proviene de la mitología griega, y está íntimamente relacionado con el tiempo cualitativo, en vez del cronológico.

El significado literal es “lapso de tiempo diferente al tiempo habitual”, y representa cuando sucede algo importante en el momento adecuado u oportuno. Cabe recordar que durante una entrevista con María Laura Santillán en Infobae, Dignity -el nombre que adoptó- había explicado que no descartaba ser madre en el futuro, pero que tampoco sentía la presión del reloj biológico sobre sus hombros, proyectando confianza en el porvenir. Meses más tarde se reencontraría con quien fue su pareja en 2008, y se darían una nueva oportunidad en el amor.

El posteo de Calu Rivero para agradecer las felicitaciones por el embarazo

Con más de 13.000 likes, los usuarios le dejaron muchos elogios en los comentarios y varias colegas reaccionaron con ternura. Rocío Irgazabal le escribió: “¡Felicidades hermosa! Celebrándote”, mientras que María Carámbula manifestó: “Resplandeciente chaina de mi corazón”. La panelista Estefi Berardi -que fue quien dio a conocer la dulce espera en LAM, también dijo presente con otro piropo: “Qué linda que estás”. No faltaron quienes le dijeron que está “radiante” y “luminosa” por la expresión de felicidad que transmite en su rostro.

Otro de los cambios en el Instagram de la artista fue su foto de perfil: ahora utiliza la única foto donde se la ve con su novio, caminando de espaldas en el atardecer. Sin dudas la nueva etapa los tiene con el entusiasmo y las emociones a flor de piel, además de conocerse desde hace más de trece años, cuando tuvieron un apasionado romance que resonó en el mundo mediático.

La postal que compartió Calu Rivero junto a su pareja, y la misma que eligió como foto de perfil para su Instagram

“Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, sentenciaba Calu a sus 21 años. Para es entonces ya había se había puesto en la piel de Emma Taylor, la líder de las Divinas en la ficción Patito Feo, y también había encargado un personaje francés llamado Juliette en Casi Ángeles. Cuando llevaban cuatro meses de un intenso noviazgo, más de una de una vez le preguntaban si había conocido a su concuñada, nada más y nada menos que Shakira, quien estaba en pareja con Antonio de la Rúa. “No la conozco, pero, ¿por qué no conocerla? La admiro como cantante, como lo hago con todas las mujeres que llegan tan alto gracias a su talento y vocación”, respondía. Debido al hermetismo que los caracterizó, la pareja se disolvió lejos de los flashes mediáticos y no trascendieron los motivos.

En abril del 2021 trascendieron fotos de Calu abrazada con Aíto en las playas uruguayas de San Ignacio, en una caminata al atardecer. Así dieron cuenta de que había resurgido el amor, y un año y medio más tarde están en camino a convertirse en padres por primera vez.

SEGUIR LEYENDO: