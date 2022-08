Ariel Rodríguez Palacios criticó al aire a uno de sus ayudantes: “Estoy re caliente”

Ariel Rodríguez Palacios cuestionó al aire a un compañero de su programa (Intrusos América)

Cada mañana, el chef Ariel Rodríguez Palacios se pone al frente de Ariel en su salsa en una propuesta que mezcla recetas con información y entretenimiento en la pantalla de Telefe. Y por más rutina y preproducción que haya, la cocina es un ámbito de ensayo y error permanente y algunas cosas pueden salirse de control. A veces, es un error de cálculos y proporciones. Y otras, porque alguien pone las manos donde no corresponde.

En Intrusos (América) dieron cuenta de un inconveniente con la preparación de un turrón al estilo salteño. A pesar que lo amasaba con fuerza una y otra vez, lo estiraba, lo hacía bollo y lo volvía a amasar, no lograba la consistencia deseada. Los panelistas Mica Viciconte, Nicolás Peralta y Romina Pereiro conversaban sobre diversos temas para hacer más llevadero el momento, mientras él trataba de enderezar el asunto. Pero no había caso, y a pesar que lo intentaba una y otra vez y todos en el estudio lo alentaban, la situación no lograba mejora alguna.

“Este turrón es un turro”, bromeaba el locutor mientras Ariel pasaba la masa por la máquina. “Son cosas que nos pasan a todos en la cocina y hay que resolver”, señaló Pereiro buscando aflojar las tensiones. Pero causó el efecto contrario: “Es la primera vez que me pasa”, aseguró el conductor. “Sos humano, Ari”, apuntó Peralta. “Estoy re caliente”, soltó Rodríguez Palacios y contó por qué no lograba dar con la consistencia adecuada.

“¿Les digo la verdad? Es la única vez que no hice algo”, confesó el conductor desligándose del asunto. “Me la hizo otra persona, es la única vez que no lo hice, y falla al aire. Si no, tendría tiempo de poder solucionarlo antes”, agregó, sin dar nombres del responsable pero con visible mal humor en el semblante.

Ariel Rodríguez Palacios con Nicolás Peralta y Mica Viciconte

No es el primer cortocircuito al aire que ocurre en el programa. Al celebrar un mes en el aire, un comentario del conductor causó revuelo al mencionar cómo se había conformado el staff que lo acompaña día a día en la pantalla de Telefe. “El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!”, reveló el conductor con total sinceridad. También, hizo un fuerte comentario sobre Peralta: “Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”.

Los comentarios de Rodríguez sobre sus compañeros de equipo generaron un momento tenso al aire. Más allá de la incomodidad, Mica y Nicolás optaron por dejar pasar los ásperos dichos del conductor y siguieron adelante con la emisión. Pero, lo que parecía una pelea en puerta, se calmó días después cuando la ganadora de Masterchef Celebrity visitó junto a su pareja, Fabián Cubero y su hijo Luca, la casa del conductor de Ariel en su salsa. El anfitrión decidió deleitar a la familia con un costillar a la parrilla y diferentes platos dulces.

“Que ganas tenía de comer en esta casa”, escribió el exfutbolista de Vélez, en la historia a Instagram que subió, mostrando el asado que hizo el cocinero para la familia de su compañera. En la mesa que compartieron, también estuvo presente el hijo de Ariel, Felipe Rodriguez Palacios, quien trabaja también en el programa de su papá, también Nicolás Peralta y Valeria, la esposa del cocinero con quien están hace 30 años juntos.

