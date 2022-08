Calu Rivero está embarazada: quién es el novio famoso con el que espera su primer hijo

Calu Rivero y Aíto de la Rua esperan su primer hijo (LAM. América)

Se conocieron hace catorce años, se enamoraron breve e intensamente pero después cada uno siguió su camino. El año pasado, la vida los volvió a juntar en Punta del Este, donde ella reside parte del año, y se dieron una segunda oportunidad de manera reservada y lejos de los flashes. Ahora, Calu Rivero y Fernando Aíto de la Rúa esperan su primer hijo, según la información que dio a conocer Estefi Berardi en LAM.

Los primeros indicios sobre un posible embarazo de la actriz surgieron hace unos días con un posteo en su cuenta de Instagram. Allí se ve a la pareja de espaldas en una tarde muy luminosa. “Brillar como el sol” escribió Calu, que hace un tiempo se hace llamar Dignity, ante la imponente imagen del astro rey. Muy sutil, en la esquina derecha de la imagen, debidamente camuflado, estaba la mención a Aíto. Hasta el momento ninguno se manifestó en sus redes sociales sobre la novedad, aunque en los comentarios brotaron los mensajes de felicitaciones de sus seguidores.

Berardi contó en el programa que conduce Ángel de Brito que la actriz le había confirmado el embarazo pero le pidió unos días para hacerlo público ya que primero quería contárselo en persona a su abuela que reside en su Catamarca natal. Con el visto bueno de la protagonista, la noticia fue difundida y para muchos fueron dos novedades en una, ya que el romance entre ambos permanecía en la más absoluta reserva.

La foto que compartió Calu Rivero y anticipó la noticia del embarazo (Instagram)

La última relación conocida de la ex Patito feo fue con el documentalista ruso Andrey Manirko, a quien conoció a finales del 2020 y con el que incluso llegaron a correr rumores de casamiento: “Nos estamos conociendo en este nuevo espacio, él con su formas culturales, nosotros también, pero es divertido, a mí me gusta encontrar la belleza en estos cambios y apuntar a estar muy bien, y a conocernos en las diferencias, a ver qué aprendo yo de él y él de mí”, señaló a comienzos del año pasado. Pero al poco tiempo, se reencontró con el hijo del expresidente en la ciudad uruguaya y retomó la relación que la convertirá en madre.

Sin dar nombres, Calu se había referido a este noviazgo y a un posible embarazo durante una entrevista con María Laura Santillán en Infobae, con motivo de la presentación en la Feria del Libro de su trabajo Abre tus puertas, escrito junto a Vivek Varma. “¿Y el novio qué dice de toda esta transformación? Porque se conocían de antes”, le preguntó la periodista en referencia a su búsqueda espiritual luego del impacto que causó su acusación contra Juan Darthés, la primera que le puso voz al acoso y al abuso en la industria. “Él es una gran contención. Bello, bella contención, está siempre empoderando. ‘Hacelo’. Mucha confianza me transmite y estoy feliz”, respondió Dignity en mayo pasado.

En la misma charla, se refirió a la posibilidad de ser madre y a la urgencia del reloj biológico. “Me pasó al revés. Siempre tuve ganas de ser madre, no había dudas, me veía, me visualizaba madre. Después empecé a ser más consciente del ser madre y de la responsabilidad, de lo que implica, del momento en el que estamos viviendo, de los valores que se intercambian. Siento que hay otras maneras de ser madre, adoptando. Está el deseo, pero no me obsesiono porque se me va el reloj biológico”, agregó la actriz. Finalmente, la noticia del embarazo llegó para alegría de la pareja y de sus familias.

