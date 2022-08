A días de dar a luz, Luisana Lopilato respondió a todo: de la probable fecha de parto a quién eligió el nombre de su beba

Luisana Lopilato transita los últimos momentos de su embarazo

Falta muy poco para que Luisana Lopilato se convierta nuevamente en mamá. Feliz por la llegada de su cuarta hija junto a Micahel Bublé -ya tiene a Noah, Elías y Vida junto al cantante-, la actriz está lista para recibir a la nueva integrante de la familia. Tan esa así que días atrás celebró el baby shower rodeada de su entorno más íntimo y ahora, fiel a su estilo de compartir todo en sus redes sociales, decidió abrirse a un juego de preguntas y respuestas en Instagram, red social en donde tiene más de seis millones de seguidores.

“Con Noah ya estamos contando las horas para conocer a la nueva integrante. Mientras tanto, me propuso mirar los 100 goles de Messi y contarme sus tácticas. Tengo ganas de hablar un ratito con ustedes”, introdujo, dando pie a que sus fans le acerquen sus consultas. “¿Vas a parir en casa?”, fue una de las primeras inquietudes que recibió. Pero ella aclaró: “Va a ser un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa”. En tanto, también le preguntaron cuánto falta para el nacimiento: “¡Solo días!”, contestó ella, muy ansiosa.

Luisana contó detalles del parto de su cuarta hija

Por otra parte, una internauta quiso saber el sexo y el nombre de su futura hija. “Es una bebita...y es todo lo que puedo contarles por ahora”, expresó dejando un manto de duda sobre cómo la llamarán. “¿Cómo te venís sintiendo? ¿Nerviosa o más relajada?”, fue otra de las preguntas que le llegaron. “¡Me encanta estar embarazada! Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, admitió la ex Rebelde Way, que también adelantó que ya lleva 38 semanas y media de gestación.

La actriz también contó que se sienta ansiosa por la llegada de la nueva integrante de la familia

Aunque no quiso revelar el nombre de su pequeña, sí pudo adelantar quién lo eligió: “Uno de sus hermanos. Ya falta poquito para que se enteren”, anticipó. Y también dejó en claro que no es la única ansiosa de la familia. “Con esta carita preguntando a cada rato cuánto falta, como cuando te vas de viaje ¡Me matan de amor!”, escribió junto a una imagen risueña de Bob Esponja. Por otro lado, sus fans quisieron saber si iba a ir al Mundial de Qatar, que se jugará a mediados de noviembre. “¡Me encantaría llevar a mis hijos a un Mundial! Pero este año se complica por la beba tan chiquita”, confesó. Por último, cerró sobre la posible fecha de parto: “Esta semana”.

Luisana también confesó que sus hijos también están ansiosos por la llegada de su hermana

Días atrás, la actriz también fue tendencia luego de publicar un video se puso en la piel de Paola Argento, su recordado personaje en Casados con hijos, la sitcom que este verano tendrá su versión teatral. “Me llamo Paola Argento. Se pronuncia Pa-o-la. Argento. Así, como suena”, expresó recreando una escena muy graciosa de la exitosa sitcom. El posteo revolucionó las redes sociales, donde le dijeron que estaba más hermosa que nunca. La pieza teatral se estrenará en enero en el Gran Rex y, el reemplazo de Érica Rivas estará a cargo de Jorgelina Aruzzi, aunque no en el mismo rol. “Sería la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)”, anunció Marcela Tauro en Intrusos. Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”.

