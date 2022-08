Chiche Gelblung habló de su estado de salud tras las complicaciones en su operación

Chiche Gelblung hablo de su estado de salud tras una operacion con complicaciones

Se generó preocupación por la ausencia de Chiche Gelblung de su programa de Crónica TV. El periodista de 78 años habló de su actual estado de salud en una charla telefónica con Georgina Barbarossa, conductora del programa A la Barbarossa (Telefe).

“Me siento muy bien, la operación fue hace tiempo, pero hubo complicaciones, quedaron bacterias”, explicó el conductor. “Tenía una piedra en la vejiga que era una boludez y terminó complicándose por fallas médicas y un montón de cosas”, agregó.

Por suerte, fue solo un susto y Chiche retomará este jueves sus compromisos laborales: “Desde que era chico no tenía fiebre, pero ya en un ratito vuelvo al canal”. Luego, volvió a quejarse de los médicos: “Tenía una piedra en la vejiga y se complicó... los mejores cirujanos son los que hacen las cagadas”. Por último, aseguró que le deprimía hablar de este tema y que nunca pensaba en la muerte.

Chiche no fue el único que tuvo que alejarse de la televisión por sus problemas de salud. Recientemente, Georgina también estuvo ausente por una afección. En una charla sincera con sus compañeros, contó de forma detallada qué fue lo que le pasó y el tratamiento que está haciendo para recuperarse del todo. Sin dejar de lado el humor, uno de sus sellos característicos, en algunos momentos cambió el tono de la conversación a una absoluta seriedad para realizar algunas confesiones sobre las preocupaciones que la invadieron por los fuertes dolores que padeció.

La apertura del ciclo fue musicalizada con la canción “Resistiré”, y después de recibir el aplauso de sus colegas, les agradeció por haberla reemplazado las últimas seis ediciones. “Vine el jueves y me sentía mal. Todo empezó con un dolor de cabeza tremendo, y le puse onda, después vine el viernes, y ya ese día sentía que me moría”, relató, y comentó que decidió ir al médico acompañada por sus hijos al ver que la migraña no cedía con analgésicos.

“Me pidieron que no me automedique”, reconoció, y también hizo un mea culpa por haber dejado pasar los días para consultar a un profesional. “Esos dolores de cabeza me provocaban unas náuseas y unos mareos que me tambaleaban de un lado al otro”, explicó. Luego dialogó con el kinesiólogo Martín Previgliano, quien la está asistiendo en la rehabilitación y el licenciado explicó que su afección está relacionada con los otolitos, “las piedras que están en los oídos y pueden provocar vértigo y náuseas”.

“Un accidente, un golpe en la cabeza, el famoso ‘latigazo’ producto de un choque, o una infección pueden provocar el desprendimiento de esos famosos otolitos”, sostuvo Previgliano. Y aclaró el caso puntual de Georgina: “”Ella sufre de migrañas, una de las patologías más frecuentes, y la irrigación del oído interno es la misma que la del cerebro, entonces todo eso puede llegar a provocar el desprendimiento de los otolitos y esa es una de las teorías de las cuales se deriva el vértigo posicional paroxístico benigno migrañoso”.

Por último, la conductora reveló que no podía caminar por la sensación de pérdida del equilibrio, y en esos días previos a recibir el diagnóstico fue que reflexionó: “En un momento, pensás que te morís y yo decía: ‘¿ahora me voy a morir?’ No estaba en mis planes. La carita de mis chicos me angustiaba, parecía que tenían 5 años; así que gracias a mis nueras, mi sobrina, mi hermano de Córdoba, mi hermana de Sevilla, que querían venir, y yo pensaba: ‘No me puedo morir ahora’”.

