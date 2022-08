Martita Fort realizó una producción de fotos como modelo de la marca de Cande Tinelli

Martita Fort volvió a trabajar como modelo

Luego de viajar al exterior, Martita Fort regresó a la Argentina y fue convocada por Cande Tinelli para ser la cara de la nueva campaña de su marca, Madness Clothing. La hija de Ricardo Fort aceptó la propuesta y mostró en su cuenta de Instagram un adelanto de la producción que llevó a cabo de la colección de la última temporada.

Esta no es la primera vez que la joven de 18 años posa frente a las cámaras, ya que en otras oportunidades realizó campañas comerciales como modelo e incluso hizo producciones para algunos medios gráficos, como cuando festejó su fiesta de 15 años.

Por otra parte, en julio pasado, Martita compartió a través de sus redes sociales distintas fotos y videos de sus vacaciones por los Estados Unidos. En esta oportunidad, aprovechó para hacer una escapada a Las Vegas y mostró algunos de los planes que hizo en la “ciudad del pecado”. En las imágenes se pudo ver que dio un paseo por la ciudad y visitó distintas marcas de lujo, mostrando algunos de sus imponentes y originales locales.

Las lujosas vacaciones de Marta Fort en Las Vegas

Anteriormente, la hermana de Felipe Fort había sido noticia al mostrar el resultado de un tratamiento estético que se aplicó en su rostro: se sometió a una rinomodelación. En su cuenta de Instagram, les propuso a sus fans que le sugieran qué tipo de contenido quieren ver de ella. Así, una persona le pidió que le mostrara cómo es su rutina de cuidado de la piel, pero Martita admitió que no se hace muchas cosas en la cara. Pero por otro lado, contó que en los últimos días se sometió a un tratamiento para cambiar el aspecto de su rostro.

“La verdad es que no me hago mucho skincare, no me hago nada. Pero el otro día la esteticista me dejó así la nariz, tremenda. Siempre fue una inseguridad mía. Ahora está perfecta”, contó la adolescente mientras mostraba su nuevo aspecto.

“Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo”, explicó Fort junto a las fotos del después del retoque estético, y explicando de qué se trataba la intervención. Se trata de un procedimiento médico que no tiene la complejidad de una rinoplastia, y que a la vez es mínimamente invasivo, ya que no hace falta realizar ninguna incisión. El tratamiento consta de una jeringa con ácido hialurónico que es colocada en distintos puntos de la nariz, para ir modelándola según el requerimiento de cada paciente.

“Quedó re linda, dura 6 meses”, agregó la adolescente en otro de los videos, feliz con su nuevo perfil. A la vez, otra usuaria le preguntó cómo hace para tener la energía suficiente para entrenar, a lo que ella respondió: “No me quiero hacer mucho la ‘Influencer fit’ porque empecé hace casi 3 meses nada más”. A modo de consejo, Martita agregó: “Pero cuando no tengo muchas ganas voy igual, básicamente, por más que no haya dormido o lo que sea, voy igual y después cuando ya activo se me pasa”.





