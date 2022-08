Melody Luz y la vida después del Hotel de los Famosos: la convivencia sin cámaras con Alex Caniggia y el viaje para conocer a Mariana Nannis

Melody Luz habló de la convivencia real con Alex Caniggia y sus planes laborales

“Inseparables vos y yo para siempre amore mio”, escribió en un posteo Melody Luz junto con una foto de ella con Alex Caniggia. La joven bailarina sabía que su vida cambiaría el 21 de marzo cuando ingresó a El Hotel de los Famosos, aunque no imaginó que sería porque el amor llegaría. Es que aunque no ganó el premio mayor de los diez millones de pesos “Carlita” -como el hijo del Pájaro la llama cariñosamente-, se llevó un compañero de vida.

“Mi amor de mi vida hermosa no me equivoqué el día que te vi, fue desde aquella tarde que me bastó mirarte a los ojos para darme cuenta que por fin había encontrado el amor de mi vida mi Pinguinita hermosa”, escribió él en otro posteo, y es que tanto dentro como fuera del juego conducido por Pampita y el Chino Leunis, gracias a ella mostró un Alex completamente diferente al que todos conocían. Lejos del chico extravagante que se autopercibía “emperador” y que acusaba a todos de “barats”, dejó ver que es un hombre dulce.

Melody Luz y Alex Caniggia súper enamorados, afuera de El Hotel de los Famosos

A principios de julio, ya en la cuenta regresiva para la final Melody tuvo que abandonar el reality por una lesión y casi tres semanas después su novio se consagró ganador. Pero la vida, sigue después de El Hotel de los Famosos y ahora la convivencia es real y genuina, sin estrategias, juegos, ni compañeros. En diálogo con Teleshow, la bailarina habló de su presente.

“Está todo cada día mejor”, dijo feliz y agregó que ahora “es más lindo porque hay más intimidad y no llenos de cámaras”. Aunque cada uno tenía su casa y bien podrían hacer vida de novios, visitándose y dándose tiempo para extrañarse, su relación empezó bajo un mismo techo y así continúa: “Estamos viviendo en lo de Alex”.

¿Cómo se complementan? Parece que tal cual se los veía: “Cero peleas, nos llevamos bien”. Es que ahora además, no tienen que pensar en el juego, ni a quien votar, ni compartir espacio con nadie más. Además, pueden entretenerse mirando series, ver a amigos o salir a pasear, planes que hacen los novios cuando empiezan a salir y ellos no pudieron hacer por el contexto particular en el que se enamoraron.

Melody Luz y Alex Caniggia paseando por Puerto Madero, el barrio en el que viven

En el programa él había contado que al salir del juego se iría de viaje con amigos a Europa. Sin embargo, pronto se irá con Melody y además de recorrer varios destinos turísticos, estarán en Marbella para visitar a Mariana Nannis, la flamante suegra. Aunque no dio detalles de cómo será su paso por el viejo continente, Luz está emocionada con la idea. Incluso en otras ocasiones ya contó que se lleva muy bien con su cuñada, Charlotte, hermana melliza de su novio. “Somos amigas. Nos hablamos por WhatsApp y nos contamos cosas”, había dicho en Intrusos.

Melody Luz y Alex Caniggia se conocieron y se pusieron de novios en El Hotel de los Famosos

Estar en El Hotel no solo le abrió las puertas al amor, -muchas parejas se conocieron en realities, una de las más emblemáticas es la de Ximena Capristo y Gustavo Conti que están juntos desde el 2001 cuando se vieron en Gran Hermano- sino también, y como era de esperarse, a muchos proyectos laborales.

Ya recuperada por completo de la lesión en la pierna que la dejó fuera de juego, “solo tengo una cicatriz que estoy tratando con cremas, pero todo óptimo”, se parapara para al regreso de su viaje romántico a Europa hacer una gira por todo el país para hacer lo que más le gusta, dar clases de baile. Además, ya tiene algunas propuestas para hacer teatro en la temporada de verano, aunque no adelantó si subirá al escenario con Alex.

SEGUIR LEYENDO: