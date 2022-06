Martita Fort se retocó la nariz y lo compartió con sus seguidores: “Siempre fue una inseguridad mía”

Martita Fort

Cada vez más activa en las redes sociales, Martita Fort compartió con sus seguidores el resultado de un tratamiento estético que se aplicó en su rostro. La heredera del fallecido Ricardo Fort se sometió a una rinomodelación y mostró su nuevo aspecto.

En su cuenta de Instagram, la joven de 18 años tiene más de 800 mil seguidores y este miércoles les propuso a sus fans que le sugieran qué tipo de contenido quieren ver de ella. Así, una persona le pidio que le mostrara cómo es su rutina de cuidado de la piel, pero Martita admitió que no se hace muchas cosas en la cara. Pero por otro lado, contó que en los últimos días se sometió a un tratamiento para cambiar el aspecto de su rostro.

“La verdad es que no me hago mucho skincare, no me hago nada. Pero el otro día la esteticista me dejó así la nariz, tremenda. Siempre fue una inseguridad mía. Ahora está perfecta”, contó la adolescente mientras mostraba su nuevo aspecto.

Martita Fort mostró su nueva nariz (Foto: Instagram)

“Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo”, explicó Fort junto a las fotos del después del retoque estético, y explicando de qué se trataba la intervención. Se trata de un procedimiento médico que no tiene la complejidad de una rinoplastia, y que a la vez es mínimamente invasivo, ya que no hace falta realizar ninguna incisión. El tratamiento consta de una jeringa con ácido hialurónico que es colocada en distintos puntos de la nariz, para ir modelándola según el requerimiento de cada paciente.

“Quedó re linda, dura 6 meses”, agregó la adolescente en otro de los videos, feliz con su nuevo perfil. A la vez, otra usuaria le preguntó cómo hace para tener la energía suficiente para entrenar, a lo que ella respondió: “No me quiero hacer mucho la ‘Influencer fit’ porque empecé hace casi 3 meses nada más”. A modo de consejo, Martita agregó: “Pero cuando no tengo muchas ganas voy igual, básicamente, por más que no haya dormido o lo que sea, voy igual y después cuando ya activo se me pasa”.

Martita Fort respondió preguntas de sus seguidores (Foto: Instagram)

Por último, a la heredera del chocolatero le preguntaron: “¿Cómo es la vida de una millonaria? ¿Estresante?”. Y ella respondió divertida y mostrando un video de una carrera de autos en Miami y escribió: “Re, no sabés, jaja”.

Semanas atrás y en el día en que Gustavo Martínez hubiera cumplido 63 años, Martita Fort le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. A tres meses del fallecimiento del personal trainer, la joven de 18 años lo recordó con sentidas palabras. Desde la partida de el empresario apodado El Comandante en noviembre de 2013, el profesor de educación física asumió el rol de tutor legal de los mellizos y convivió con ellos los últimos ocho años.

“¡Feliz cumple Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida”, reconoció conmovida la hermana de Felipe, junto a un video en el que Gustavo soplaba las velas de una torta de chocolate. Luego agregó: “Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacaste una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. Feliz cumpleaños”, junto a un emoji de un corazón blanco y una paloma.

Martita, Ricardo y Felipe Fort (Foto: Instagram)

Cabe recordar que la muerte de Martínez causó gran conmoción en la familia Fort. La madrudagada del 16 de febrero la expareja de Ricardo Fort falleció tras caer de un piso 21 en el barrio de Belgrano, y los hermanos mellizos asistieron al último adiós en el cementerio de Chacarita tres días más tarde. “Fue una persona que ocupó un rol importante en mi vida y lo voy a extrañar siempre. Que en paz descanse mi padrino”, había escrito Martita en aquel entonces.

