Repudiables dichos discriminatorios de la exempleada de Wanda Nara sobre las hijas de Cinthia Fernández: la respuesta de la panelista

La palabra de Cinthia Fernandez tras los dichos de Carmen sobre sus hijas

En las últimas horas se filtraron nuevos audios de Carmen Cisnero Reboledo, la ex empleada de Wanda Nara. Esta vez, la mujer que acaba de regresar a la Argentina no hablaba de las condiciones laborales en Italia, ni del trato que tenía Mauro Icardi para con ella, sino que efectuó polémicos dichos discriminatorios contra las hijas de Cinthia Fernández, Charis y Bella de ocho años y Francesca de siete.

En el audio que reprodujo LAM, la mujer refiere a la época en que la panelista de Momento D llevaba a sus hijas al Bailando, y las compara con Francesca e Isabella, las hijas en común entre la mayor de las Nara y el futbolista.

Apenas se conoció el material, la ex de Matías Defederico se refirió al respecto y aseguro que los dichos de Carmen son “repudiables y asquerosos” y siguió: “Ella es asquerosa tiene muchísimo que aprender”. En una nota en el programa de Ángel de Brito además aseguró: “Si le dieron ataques de pánico con la situación de Wanda, le aviso que le van a dar mas porque tocaron lo que mas amo. No voy a parar hasta que esta mina sepa como comportarse, mas cuando son menores”.

Cinthia Fernández y Carmen

“No me importa si el audio es privado, a alguien se lo mandó, tanto la persona que lo filtró como ella son nefastas y tendrán que pagar las consecuencias en el INADI. Una persona que habla así de criaturas, no me interesa”, siguió enojada en defensa de sus hijas, además dijo que no se lo iba a dejar pasar y que le tendrá que pedir perdón a las nenas.

Para Cinthia es inconcebible que alguien refiera de esa forma a menores de edad: “Yo ya tomaba con pinzas todo, mostró la hilacha, ¿cómo vas a hablar así? no hay gollete, jamás hablaría así de ninguna criatura. Sacá que yo sea conocida, eso es de mala gente, de mal bicho, de mala persona, no la conozco y una persona que habla así de una criatura, tiene que tener un escarmiento. No me interesa que sufra o la pase mal, no me conmueve y me parece desagradable todo”.

Respecto a las acusaciones que la mujer había hecho contra Wanda en las que aseguraba que la rubia le adeudaba dinero de su sueldo, Fernández aseguró que desde un principio no le creyó y que no le cerraba la historia: “Como panelista diría que seguramente algún incumplimiento de sueldo hubo, no lo sé, pero te aseguro que Wanda la ayudó, seguro. Tal vez vio una beta, no sé, no es mi quilombo pero ahora sí este es mi quilombo y me meto. Lo otro es mi opinión, nunca me dio lástima y ahora menos”.

“Va a tener que ir arrodillada ida y vuelta a Luján o cruzar hasta Milán donde estaba a dedo. El audio es asqueroso, me deja sin palabras y no sé que decir, mirá que tengo facilidad para criticar, pero esto es nefasto, no se admite”, dijo y para cerrar reiteró que primero hará la denuncia en el INADI y que luego su abogado se encargará de la parte judicial, no solo contra Carmen, sino también con el autor de la filtración: “El que lo difundió le quiere hacer daño a ella, pero se lo hace a tres menores”.

En sus redes sociales, Cinthia también se refirió al asunto

La historia de Carmen se hizo conocida en los medios la semana pasada luego de que se difundiera un audio en Intrusos en el que ella relataba su situación con Wanda como empleadora. “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae. Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”.

