La postura de Andrés Nara en medio del divorcio de Wanda y Mauro Icardi: “Ella sabe que puede contar conmigo”

Andres Nara hablo del divorcio de Wanda y Mauro Icardi (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

La filtración del audio en el que Wanda Nara confirma que planea divorciarse de Mauro Icardi desató una ola de repercusiones, tanto en lo mediático como en su entorno más íntimo. Por caso, en las últimas horas fue el futbolista del PSG el que posteó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. En el posteo etiquetó a su esposa y al lado de su usuario un emoji con un corazón. Pero ahora quien tomó la palabra fue el padre de la empresaria, Andrés Nara.

“Me enteré. Ese tipo de noticias siempre son desagradables, y se potencia obviamente mucho más porque se refiere a mi hija. Y cuando hay hijos de por medio, todo es horrible”, comenzó expresando en un audio de Whatsapp que le envió a Lío Pecoraro y que el periodista reprodujo al aire en A la Barbarossa (Telefe). Y agregó: “Lo que tengo entendido es que se filtró una llamada y mucho más no sé, yo no tengo contacto con ella. Lo único que puedo decir es que lo que ella necesite, sabe que yo estoy, para lo que sea. Puede contar conmigo, es lo único que puedo adelantar porque en este tipo de cosas no me gusta meterme ni dar ningún tipo de concepto”.

Andrés Nara y Wanda, una relación con muchos idas y vueltas a lo largo de los años

La relación de Andrés con su hija mayor tuvo varias idas y vueltas a lo largo del tiempo. Cuando en 2013 se separó de Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira, el vínculo con ellas se rompió. Especialmente, luego de que él confirmara su relación con Carina Tononi, a la que todos apodaron Cari Nara. En ese entonces, él comenzó a levantar su perfil en los medios, algo que a sus hijas no les gustó nada.

Luego, él tuvo otras parejas, que también presentó públicamente, pero el conflicto se agudizó cuando Andrés optó por tomar partido por Maxi López en la pelea que el exfutbolista mantuvo con su ex por la división de bienes y la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto. “Yo defiendo un poco a Maxi porque es el padre de mis nietos”, sostuvo tiempo atrás, cuando trascendían rumores de que la empresaria no lo dejaba ver a sus hijos. “Yo no mezclo con la parte económica, a eso lo dejo de lado cuando se están jugando los sentimientos. La plata es algo que va y viene. Es muy mediático el tema. Ellos están todos en una buena posición. Yo quiero que él vea a sus hijos, que comparta esos tiempos”, había agregado.

En lo que al vínculo con Andrés se refiere, Wanda siempre fue reacia a hablar, pero en alguna oportunidad contestó vía Instagram. “¿Seguí sin hablarte con tu papá?”, fue la pregunta de un seguidor, que ella respondió escuetamente: “Falso, sí hablo”.

A principios de 2021, el mediático contó que todavía no había conocido a sus nietas Francesca e Isabella, las hijas que Wanda tuvo con Icardi, pero reveló que había retomado la relación con Wanda. “Tuvimos ese diálogo y pudimos hablar otras veces de vuelta de forma cordial. La realidad es que no había pasado nada grave. La realidad es que yo le había dado el visto bueno a Maxi López, ella no lo tomó a bien. Con Mauro no tengo relación, no tuve una relación de contacto fluído con él. Eso también genera rispideces”, había reconocido en esa oportunidad.

