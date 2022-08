Mauro Icardi rompió el silencio tras las versiones de separación con Wanda Nara

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para hablar tras las versiones de separación con Wanda Nara

La temporada deportiva en Europa está a punto de comenzar y Mauro Icardi es uno de los nombres que está en el centro de la escena del mercado de transferencias que está próximo a concluir. El tiempo del goleador argentino en el PSG parece estar por terminarse, pero todavía no apareció un interesado que pueda hacerse cargo de su ficha. Mientras camina por el limbo futbolístico, otro tema explotó en torno a su figura en las últimas horas: se filtró un audio de Wanda Nara donde confirmaba el divorcio del jugador.

Lejos de alejarse de este retumbe mediático que generó la noticia, el futbolista de 29 años decidió utilizar sus redes sociales para desmentir las versiones con un singular mensaje: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. En el posteo etiquetó a Wanda y al lado de su usuario un emoji con un corazón.

El posteo de Icardi tras las versiones de divorcio

No fue el único movimiento mediático que hizo Icardi para intentar dispersar los rumores de crisis apenas horas después que comenzara a circular la versión de su separación. Mostró en su Instagram la nueva versión de sus botines con un detalle clave: llevan impregnados el nombre “Wanda 10″ en uno de sus costados, además del nombre de los cinco hijos que tiene Nara (tres con Maxi López y dos con Icardi).

El delantero, que estuvo de gira de pretemporada por Japón y luego viajó a Israel para disputar la Supercopa de Francia ante Nantes, se encuentra nuevamente en territorio francés porque el sábado su equipo debutará en la Ligue 1 ante Clermont como visitante desde las 16.00.

Al mismo tiempo que el delantero cumplía con sus obligaciones deportivas, Wanda disfrutó de unas vacaciones por Ibiza con su hermana y un grupo de amigos para luego viajar a Argentina con el fin de sumarse a un programa televisivo. Fue precisamente durante su estadía en el país que se filtró el audio donde se confirmaba su divorcio: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se escuchó en una publicación que realizó el programa LAM (América).

Icardi estuvo de gira de pretemporada por Japón con PSG y el último fin de semana viajó a Israel para disputar la Supercopa de Francia (Foto: Reuters)

Lo cierto es que esta nueva repercusión mediática llega en un mal momento para Icardi, que no tiene tanto espacio dentro de la consideración del nuevo entrenador Christope Galtier en PSG y tampoco es una de las prioridades de la flamante dirección deportiva a cargo de Luis Campos. Sin embargo, y a pesar de que su nombre sonó en el Monza de Italia, su futuro es una verdadera incógnita.

No es un detalle menor esto que ocurre en la vida privada del deportista si se tiene en cuenta que el año pasado se alejó durante varios días de los entrenamientos del primer equipo cuando explotó la noticia de su posible separación con Wanda Nara a raíz de los rumores de un romance con la China Suárez. En aquel entonces el DT argentino Mauricio Pochettino lo apoyó, intentó correrlo del centro del escándalo y lentamente le intentó devolver espacio en la formación.

Mauro completó 30 presentaciones en la temporada pasada entre el torneo local, las copas domésticas y la Champions League, pero fue titular sólo en 13 ocasiones y aportó cinco goles. Esa fue una de las marcas anotadoras más bajas desde que irrumpió con fuerza en el fútbol europeo.

El estreno de la nueva era en PSG con Galtier pareció profundizar su delicada situación la institución, ya que fue suplente contra Nantes el domingo a pesar de la ausencia de Kylian Mbappé que podría haberle dado un espacio en el tridente ofensivo con Lionel Messi y Neymar. El español Pablo Sarabia estuvo en el hueco vacante de la ofensiva y el técnico prefirió tirar a la cancha como reemplazo al juvenil Arnaud Kalimuendo-Muinga antes que a Icardi en el complemento.

Se filtraron los audios que intercambió la mediática con Carmen, quien trabaja en la casa de Milán de la empresaria y reclama que le paguen lo que corresponde.

SEGUIR LEYENDO: