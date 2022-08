El detrás de la pelea entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda: ¿pueden Dalma y Gianinna abrirse solas para usar la imagen de Diego Maradona?

Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando son los cinco herederos universales de Diego Maradona y las únicas personas que pueden decidir sobre el uso de la imagen del Diez

Claudia Villafañe: — Mario (Baudry) dijo que cobré 80 mil dólares, me gustaría que lo denuesten.

Verónica Ojeda: —Y me gustaría que cuentes lo de los vinos, ¿qué paso?

Villafañe: — Se lo pasé a los abogados y solo firmaron Dalma y Gianinna, así que nadie cobró un peso.

Ojeda: —Claro, necesitan tres para eso. El negocio es para los cinco herederos.

Villafañe: —Yo no puedo hacer nada sola.

Ojeda: —Vos me dijiste: ‘Tengo un montón de negocios para hacer para el mundial’.

Villafañe: —Sí, porque la gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién.

Ojeda: —¿Y ellas por qué firmaron algo antes que nosotros? A mi no me dijeron nada.

Villafañe: — Verónica, no inventes. Vas a tener que comprobar esto, de verdad Vero.

Ojeda: —Sí, ¡vamos a la Justicia todos! Me cansa que sean tan hipócritas.

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda discutieron al aire

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda mantuvieron un acalorado ida y vuelta al aire de Argenzuela, el ciclo de Jorge Rial. La mamá de Dalma y Gianinna y la de Dieguito Fernando, hacían referencia a las oportunidades de negocios que les llegan para usar el nombre o la cara de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre del 2020. Mientras una acusaba a la otra de ocultar información sobre un posible acuerdo y de firmar (sus hijas) sin consentimiento del resto, hay que destacar que no son solo sus hijos los que deciden, sino también Diego Junior y Jana, los otros dos “herederos universales”.

Aunque alejados del ruido mediático, tanto el italiano como la hija de Valeria Sabalain también tienen sus opiniones y posturas formadas al respecto. En diálogo con Teleshow, Gustavo Pascual, abogado de Jana, explicó cómo es el proceso desde que llega una propuesta de negocios hasta que se materializa (o no) y apuntó contra quienes pretenden aprovecharse comercialmente de la imagen del Diez. “Maradona es patrimonio de todos, pero su patrimonio es de los herederos”, resumió.

El letrado explicó que los cinco hijos del ídolo “han instruido a sus abogados para cumplir con los objetivos judiciales” y que a su vez acordaron que a la hora de otorgar autorización para el uso de los derechos patrimoniales de su padre, bastará con que haya tres votos de los cinco a favor, es decir que aunque no haya unanimidad entre ellos, con que la mayoría firme y esté de acuerdo, alcanzará para llevar adelante el emprendimiento. De ahí que Verónica Ojeda deslizó que “se necesitan tres”, pero que “el negocio es para cinco”.

Diego y Jana Maradona

De esta manera, no habría mayorías preestablecidas ya que aunque prácticamente siempre están en el mismo bloque, Dalma y Gianinna en caso de querer impulsar cierto negocio deberían conseguir sí o sí el apoyo de al menos uno de sus medio hermanos. Sin embargo, el representante de Jana aclaró que a pesar de esta cláusula, “la intención en todos los casos, sea obtener la voluntad plena, es decir de la totalidad sus hijos”.

Muchos de estos temas se manejan más entre abogados que entre herederos. Pascual por ejemplo, aseguró que cuando recibe una propuesta, la comparte con sus colegas para que la conozcan y que ellos se la pasen a sus clientes. Aunque no se refirió específicamente al negocio de los vinos que según Ojeda ella no estaba enterada y que Dalma y Gianinna habían aprobado, dijo que entendía que “el resto (de los representantes) actuaba del mismo modo” (informando). Además, insistió: “La imagen es propiedad absoluta e indiscutida de los herederos”.

El cruce entre las ex mujeres de Maradona fue fuerte en lo mediático, pero a la hora de los papeles, algunos argumentos quedarían obsoletos:

-Si bien la pelea fue entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, no son ellas quien deciden ni ponen la firma, sino sus hijos (Mario Baudry en representación de Dieguito, ya que el nene es menor de edad), además de Jana y Junior.

- Que Dalma y Gianinna firmaran un contrato para poner la cara de su papá en un vino, termina por no ser viable si no está la firma de al menos uno de los otros tres herederos. Solas no pueden hacer nada.

- Si tres de los medio hermanos firman, por mas que los otros dos no lo hagan, el negocio se lleva a cabo igual y las consecuencias (favorables o no, ganancias o pérdidas) son para todos.

Más allá de lo económico y lo que pueda surgir de la imagen de ídolo deportivo, el abogado de Jana dijo que el principal objetivo de los herederos es “conocer la verdad sobre los hechos que lo llevaron a su muerte, exigir justicia, defender el legado y proteger el patrimonio que era de su padre”.

“Diego Armando Maradona fue un jugador de futbol excepcional, casi mágico, que generó indiscutiblemente un icono, mito o leyenda de características extraordinarias y esto es claramente patrimonio de todos los argentinos, pero el patrimonio de Diego Armando Maradona es de sus hijos, porque así lo establece la Ley”, reflexionó el abogado y agregó: ”En mi opinión, existe un grupo de personas que se arrogan atribuciones económicas sobre derechos ajenos y estrictamente definidos por la Ley, con base en supuestas relaciones de amistad o trabajo, para hacer uso o aprovechamiento ilegitimo de ese patrimonio, como puede ser la explotación comercial del nombre, los pseudónimos, el retrato, la imagen personal, las representaciones gráficas, las características físicas distintivas, los tatuajes, la firma ológrafa, la voz, las frases características, los gestos, las celebraciones, la información biográfica, la información y estadísticas deportivas, la voz o cualquier tipo de representación”.

“No me refiero al uso doméstico o personal de esos valores, que se puede observar en pequeñas cosas vinculadas con el amor o la pasión, porque así lo hubiese querido Diego. Es decir, quien usa su imagen, nombre y demás para homenajear a su ídolo, héroe, astro o figura está bien. Los hechos contra los que los herederos van a luchar incansablemente, se dan contra quienes pretendan aprovecharse comercialmente a escala o como base de su negocio o ante quién intente sostener contratos, usufructuando económicamente derechos ajenos”, cerró.

Por mencionar un ejemplo de negocios con la imagen del Diez que llegaron a buen puerto, en mayo salieron a la venta los NFT de Pelusa. Al conocerse la noticia llamó la atención que solo Junior, Jana y Dieguito estaban en el video de promoción, pero según había podido saber Teleshow en ese momento -y acorde con lo que Gustavo Pascual dijo que establecieron los herederos- Dalma y Gianina aunque no pusieron su cara sí participaron de manera igualitaria en el proyecto.

SEGUIR LEYENDO: