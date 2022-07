Tini Stoessel y un nuevo paso en su carrera internacional: le pondrá música a la Fórmula 1

Tini Stoessel

La exclusiva e híper glamorosa Fórmula 1 sorprendió con un guiño a la Argentina en sus redes sociales en la previa del Gran Premio de Hungría, que se disputará este domingo. Con unos cuantos años ya sin representantes nacionales en la máxima categoría del automovilismo, nuestro país estará representado por una de las cantantes más influyentes del momento, que resalta de esta manera su proyección internacional que parece no tener techo.

Se trata ni más ni menos que de Tini Stoessel, cuyo nombre fue mencionado tanto en Twitter como en Instagram oficiales de la Fórmula 1 ”¡Poniendo la banda sonora a Hungría este fin de semana. Es @TINIstoessel con su exclusiva #F1Tracks Takeover!”, señalaba el Tweet, indicando de esta manera que iba a ser la intérprete de “La Triple T” la encargada de seleccionar la playlist oficial de la competencia en tierras magiares, un honor que ya tuvieron artistas como Avril Lavigne en Canadá, Def Leppard en Azerbaiyán y Becky G en Miami, Estados Unidos.

Para esta oportunidad, Tini eligió unas cuantas canciones de su cosecha personal, como “La Loto”, “La Triple T”, “Miénteme”, “Maldita Foto”, “Fantasi”, “Bar”, “Carne y Hueso” y “Suéltame”, que ya están disponibles para escuchar en el Spotify de la Fórmula 1. Además, entre sus favoritas agregó el tema “2:50″ de MYA, en el que colaboró en el remix junto a Duki. Para completar la playlist, seleccionó canciones de Karol G, Anitta, Becky G y Bad Bunny para sonar entre el ruido de motores de la competencia más importante del automovilismo.

No es el primer vínculo público que tienen Tini con la Fórmula 1, ya que a mediados del 2020, cuando ya había terminado su relación con Sebastián Yatra, un curioso rumor la relacionó con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. Por entonces, ambos empezaron a seguirse mutuamente en sus cuentas de Instagram, como dio a conocer en Twitter el periodista deportivo Francisco Aure. Por entonces, él tenía 14 millones de seguidores y seguía a solo 803 personas, una de ellas Tini. Por su parte ella contaba con 3.5 millones de seguidores y entre los 692 que seguía, estaba Charles. Cabe destacar que actualmente solo la argentina, y unos cuantos perfiles de fanáticos, siguen al piloto monegasco, cuyo follow ya no aparece en la cuenta de Stoessel.

Algunas de las canciones seleccionadas por Tini para la Formula 1 (Captura Spotify)

Ajena a estas cuestiones, y en simultáneo con este excelente momento profesional, que tuvo su clímax en nuestro país en mayo pasado con seis conciertos sold out en el Hipódromo de Palermo, la exVioletta vive a pleno su historia de amor con Rodrigo de Paul. Por estos días, la pareja se encuentra en Madrid luego de compartir parte de sus vacaciones entre Miami e Ibiza, y a cada paso que dan, se los nota cada vez más cerca. En un primer momento habían apostado al hermetismo, pero una vez blanqueada la relación, no ocultan lo que sienten en sus respectivas redes sociales.

Tini llegó a la capital española el martes pasado luego de finalizar un tramo de su gira por Latinoamérica y se encontró con el futbolista que ya inició sus trabajos de pretemporada con el Atlético Madrid. “Te extrañé”, escribió el exRacing sobre una foto romántica con la que inmortalizó el ansiado reencuentro. En tanto, Tini compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde se la ve en posando con una enorme sonrisa, mientras se la ve con una bikini verde, anteojos negros y una bandana a tono. Misma ropa con la que apareció en las fotos publicadas por su novio.

