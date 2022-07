Darío Barassi relató el susto que vivió en pleno vuelo: “El aterrizaje fue durísimo”

Darío Barassi relató el susto que vivió en pleno aterrizaje

Cuando se vive una situación límite, en lo que primero que se piensa generalmente es en los seres queridos. Así le sucedió a Darío Barassi, que el lunes por la madrugada sufrió un susto mientras su vuelo llegaba a Buenos Aires, luego de una escapada que había hecho por el interior del país junto a unos amigos.

Todo había comenzado cuando le retrasaron el viaje producto de la intensa niebla que azotaba la ciudad. Luego de unas horas, finalmente se concretó, pero lo que el conductor nunca imaginó fue que el aterrizaje iba a ser tan complicado. “Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos 5 horas. Finalmente volamos. El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma. Aterrizamos”, comenzó relatando en un poseo que hizo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cuatro millones de seguidores.

Y continuó detallando: “Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa. Y me emocionó”. En tanto, contó qué fue lo primero que se le vino a la mente: “Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Como mira mi mujer, como se ríe mi enana y como salta la pequeña en la panza -su esposa está esperando su segunda hija, que se llamará Inés-”. Por último, y para quitarle un poco de dramatismo a lo que vivió, cerró: “Escribo esto desde la cocina mientras me hago un pacho. Dos panchos. Estoy sensible. Gracias a mis chicas. Gracias a ese piloto. Gran fds, pero qué bueno estar en casa. Los dejo, ya están los panchos”.

Entre los miles de “me gusta” y de comentarios que tuvo el posteo, se destacó uno en particular de un usuaria que le expresó: “Un placer traerte a casa, fui la azafata de ese vuelo”, mensaje que fue agradecido por varios de los fans del anfitrión de 100 argentinos dicen.

El último domingo, Barassi también había sido noticia luego de la picante pregunta que le había hecho a Camila Homs en su programa, en medio de rumores que indicaban que su ex Rodrigo De Paul se podría perder el mundial de fútbol a disputarse en Qatar, y que se instalaron después de unas declaraciones de Claudio Tapia. Entre juego y juego, Darío expresó que iba a meterse de cabeza en el asunto que ella tiene pendiente con el futbolista y que no iba a continuar esquivándolo. “No se puede hablar”, le advirtió Camila con una sonrisa pero, al parecer, incómoda. A pesar de ese aviso, con su típico humor, el conductor del exitoso ciclo de El Trece manifestó: “No quiero que (De Paul) no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”. Por toda respuesta, Homs insistió: “No me compliques”.

“¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?”, continuó Barassi. Pero ella se mantuvo firme: “No lo sé ni yo”. Acto seguido y fiel a su estilo con tono humorístico, Dario lanzó: “Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón”. Y terminó: “De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”.

