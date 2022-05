Darío Barassi confirmó que será padre por segunda vez: “Estamos chochos y felices”

El conductor de 100 argentinos dicen contó que su esposa está embarazada y celebró la feliz noticia

El miércoles por la noche Ángel de Brito anunció un enigmático en LAM (América) y anticipó que se trataba de un embarazo avanzado. Luego de dar algunas pistas sobre la profesión de quien se convertirá en padre por segunda vez, reveló que se refería a Darío Barrasi. El conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) le confirmó que su esposa, Lucía Gómez Centurion, está en la dulce espera de un nuevo integrante de la familia y le confesó también que ya saben el sexo del bebé en camino.

El actor suele compartir tiernos videos junto a su primogénita, Emilia, apodada La Pipi por el actor, que cumplirá tres años en junio, y ahora lo invade la emoción porque disfrutará nuevamente de la paternidad. Después de que el periodista le pusiera fin al misterio, Barrasi le envío un audio de WhatsApp a De Brito para reafirmar la feliz noticia: “Angel, acá un Barassi con una camisa muy floreada, con botones abiertos y un té de jengibre en la mano, quería confirmarte que sí, bebito, estamos embarazados”.

“Da gracia decir ‘estamos’, pero la que lleva todo es mi mujer, pobre, pero igual yo con este cuerpo también estoy embarazado de quintillizos”, bromeó, fiel a su estilo. Y agregó: “Estamos chochos, felices, la verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos”. En este sentido, comentó que su esposa ya se hizo las ecografías de rutina y celebró empezar a soñar con la llegada del bebé: “Luli está llevando el embarazo perfecto, está todo bárbaro”.

Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurion, están en la dulce espera por segunda vez

“La verdad que estamos muy felices, ya le contamos a la Pipi, que por momentos está muy contenta y por otros no tanto, pero ahí vamos”, se sinceró sobre la reacción de su hija cuando supo que dentro de unos meses se convertirá en hermana mayor. “Quería que tengas la primicia a vos, porque tuviste mucho don de gente y mucho profesionalismo, te enteraste muy temprano y tanto vos como mi amiga Pía Shaw, los dos me escribieron y les pedí por favor que me bancaran porque yo soy muy cauto y muy cagón. Soy muy temeroso, si fuera por mí lo contaría con la cabeza de la criatura asomando”, reconoció.

“Como se vienen los premios Martín Fierro y ya mi mujer tiene terrible panza y vamos a estar los dos ahí, todo el mundo se va a enterar, así que quería confirmártelo”, explicó sobre la ceremonia que tendrá lugar el domingo 15 de mayo. Conmovido, expresó su alegría por la nueva etapa familiar: “Con la paternidad descubrí un universo nuevo, creo que tengo una gran vocación de padre así que estoy muy contento de volver a transitarlo; ser papá de vuelta ya me pone los ojitos llenos de lágrimas”.

Darío Barassi en familia, junto a su esposa y su hija Emilia

Más adelante De Brito reveló además el sexo del bebé en camino: “Va a tener otra nena, el nombre todavía no lo tienen definido, pero hay uno que va ganando la pulseada”. Cabe recordar que el conductor y su pareja se conocieron en la provincia de San Juan a los 13 años, y se mudaron a Buenos Aires al mismo tiempo. Además de crecer juntos, transitaron una larga amistad hasta que se dieron una oportunidad en el amor. En una entrevista con Teleshow, Barassi le declaró su amor a Lucía: “Era obvio que yo terminaría con esa mujer. Ese nivel de conexión, de química, no se tiene con cualquiera. Esa cuestión ´tan gemela´ no creo que vuelva a pasarme con ninguna otra mujer en mi vida; todos los días amanezco cada vez más convencido: mi vida es con esa mujer o no es”.

