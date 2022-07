La incómoda reacción de Camila Homs cuando Dario Barassi le preguntó por Rodrigo de Paul al aire: “No me compliques”

La modelo estuvo invitada a 100 argentinos dicen y se refirió a la posibilidad de que su ex se pierda el Mundial Qatar 2022

Camila Homs y Rodrigo de Paul atraviesan un duro momento tras su separación. Como no pudieron alcanzar un acuerdo económico durante las audiencias, la pareja irá a juicio para resolver esas cuestiones. La modelo exige una compensación económica por los años que dejó su carrera por acompañar al futbolista, además de una cuota alimentaria y varias cosas que aseguren el buen pasar de sus hijos.

En términos de cifras, lo que trascendió fue que Camila pide 30 mil euros por mes, un departamento en Puerto Madero y renovar un auto nuevo cada dos años. También exige 600 euros por día cuando lleve a sus dos hijos a Europa a visitar a su papá, pasajes en bussines y hoteles 5 estrellas para esas visitas. Además, se habló de que la modelo quiere revinculación del jugador con sus niños.

El jueves pasado se encendieron las alarmas entre los hinchas de la selección argentina de fútbol cuando desató la versión de que si el conflicto continúa, él podría verse impedido de disputar el Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, este domingo, Camila Homs pasó por 100 argentinos dicen versión famosos y ahí se enfrentó a las preguntas de Darío Barassi, pero la modelo no quiso tocar mucho el tema.

Entre juego y juego, Daio Barassi expresó que iba a meterse de cabeza en el asunto De Paul y que no iba a continuar esquivándolo. “No se puede hablar”, le advirtió Camila con una sonrisa pero, al parecer, incómoda. A pesar de ese aviso, con su típico humor, el conductor del exitoso ciclo de El Trece manifestó: “No quiero que (De Paul) no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”. Por toda respuesta, Homs insistió: “No me compliques”.

La incómoda reaccción cuando Dario Barassi le preguntó por Rodrigo de Paul a Camila Homs al aire: “No me compliques”

“¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?”, continuó Barassi. Pero Homs se mantuvo firme: “No lo sé ni yo”. Acto seguido y fiel a su estilo con tono humorístico, Dario lanzó: “Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón”. Y terminó: “De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”.

Los rumores de que De Paul se podría perder el mundial de fútbol a disputarse en Qatar se instalaron después de unas declaraciones de Claudio Tapia al programa De Acá En Más que conduce María O’Donnell en la radio Urbana Play y que desde la AFA aseguran que fueron “tergiversadas” y “malinterpretadas” por otros medios. En esa nota, el máximo dirigente del fútbol nacional señaló que “para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal con condena pendiente o algo de género o similar”. Algo que De Paul no tiene.

Es que tras las audiencias no hubo acuerdo y de inmediato el futbolista inició una demanda para que la Justicia fije la cuota alimentaria e incluso consignó una suma de dinero preliminar en una cuenta de la propia Camila que es superior a la que se había estimado de gasto de los dos hijos de la pareja. Con esto, De Paul se asegura que los niños puedan contar con el dinero suficiente hasta que el juez dictamine los montos.

SEGUIR LEYENDO: